Dieter Proksch trägt Otfried Preußlers „Die Flucht nach Ägypten“ vor

Ein besonderer Ohrenschmaus wartet auf die Besucherinnen und Besucher im historischen Pfarrhof Lauterbach. Der Lauterbacher Dreigesang mit Johanna Wech, Ulrike Heindl und Marlies Landherr umrahmt am Samstag, 4. Januar, mit weihnachtlichen Weisen die Weihnachtslegende „Die Flucht nach Ägypten“ des namhaften Schriftstellers Otfried Preußler, vorgetragen von Dieter Proksch.

2023 wäre der bekannte Schriftsteller Otfried Preußler 100 Jahre alt geworden

In dem lange vergriffenen, aus Anlass des 100. Geburtstags Otfried Preußlers nun neu erschienenen Buch, verlegt der Autor die Weihnachtsgeschichte in seine sudetendeutsche Heimat, und zwar zu Zeiten der kaiserlich-königlichen Monarchie und des Königreichs Böhmen. Otfried Preußler trifft bei seiner wahrhaftigen und genauen Beschreibung sämtlicher Vorfälle, Zufälle und Ereignisse wie auch mehrerer Wunder, welche sich damals beim Durchzug der „Wandersleute aus Bethlehem“ im Königreich Böhmen ereignet haben, jenen typisch böhmischen Volkston, der schon bald für immer verklungen sein wird. So schwingt bei aller Heiterkeit und Erzählfreude eine Nuance Trauer und Melancholie über die verlorene Heimat mit.

Dieter Proksch, der ebenfalls aus dem Sudetenland stammt und das Kulturleben im unteren Zusamtal mitgestaltet, trifft den Sprachductus und Erzählton Preußlers exzellent, sodass die Zuhörerschaft authentische Zeitgeschichte erleben wird. Die Besucherinnen und Besucher werden nicht nur mit spannender Literatur und bewegender Musik verwöhnt, sondern auch mit Kaffee und Kuchen. Der Eintritt der Veranstaltung, die am Samstag, 4. Januar, um 14 Uhr beginnt, ist frei. (AZ)