Drittklässler in Lauterbach tauschen Tintenfüller gegen Maurerkelle

Ihren eigenen Glockenturm errichtet haben Schülerinnen und Schüler der Freien Schule Lech-Donau in Lauterbach. Dabei handelt es sich um ein weiteres Handwerker-Projekt der dritten Klasse, das vor den Sommerferien auf dem Schulgelände in Lauterbach startete. Im Vorfeld wurden einzelne Arbeitsschritte besprochen und geplant sowie ein Bauplan gemalt, sodass die Kinder pünktlich um 8 Uhr morgens in Arbeitskleidung loslegen konnten. Die Kinder mauerten einen Turm aus alten Backsteinen und setzten anschließend noch einen selbst aufgebundenen Dachstuhl. Darin wurde eine alte kleine Glocke verbaut, die nun als Pausengong über dem Schulhof ertönt. Am Spätnachmittag wurde der Glockenturm feierlich eingeweiht und alle Gäste mit Pizza und Nachspeisen verköstigt. Die Kinder seien von diesem Bauprojekt sehr begeistert und hätten viel Spaß bei der Umsetzung gehabt, wie es vonseiten der Schule heißt.

Handwerker-Projekt an der Freien Schule Lech-Donau in Lauterbach

In der Handwerksepoche der Waldorfschulen können die Schüler erleben, wie heutzutage viele Handwerker gemeinsam an einer komplexen Aufgabe (Beispiel Hausbau) arbeiten und wie dabei jeder auf den anderen angewiesen ist. Der Hausbau vermittelt den Kindern zudem ein äußeres Bild für innerlich stattfindende Entwicklungsschritte. Empfanden sie sich bisher noch im Einklang mit der Welt und ihrer Umgebung, erleben sie in diesem Alter, dass die Welt und sie selbst voneinander getrennt sind. Sie können sich nun von ihrer Umgebung distanzieren und sind dadurch in der Lage, etwas „von außen“ auch kritisch zu betrachten. Das Haus ist das Bild dafür. Das Fundament: mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen. Innenraum und Dach: einen inneren Rückzugsraum zur Verfügung haben, sich von der Welt abgrenzen können. Fenster und Tür: neugierig hinausschauen und sich in die Welt begeben.

Der kleine Turm wurde auf dem Gelände der Schule in Lauterbach errichtet. Foto: Freie Schule Lech-Donau

Die Kinder der dritten Klasse danken allen Helfern sowie den Spendern von Backsteinen, Glocke, Dachplatten und Holz. (AZ)