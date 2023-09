Ein grandioses „Heimspiel“ der Well-Brüder in Lauterbach

40 Jahre Kleinkunstbühne: Michael, Karli und Stofferl Well spielen, singen, tanzen und gstanzln in Lauterbach auf Teufel komm raus.

Nichts, aber rein gar nichts an brillanter Spielkunst auf über 20 Instrumenten und an der diebischen Freude am Derblecken und Räsonieren aus der Zeit der Biermösl Blosn ging den drei Well-Brüdern Michael, Karli und Stofferl verloren. Der Abgang von Hans Well, der mit seinen Wellbappn neue musikalisch-satirische Höhen erklomm, wurde durch seinen Bruder Karli aus dem 15-köpfigen Well-Imperium kompensiert. Michael mimt nach wie vor den großen Geschichtenerzähler aus ihrer fiktiven Heimat Hausen und Rohrbach, gesponsert von dem Global Player „Rupp Rohre Rohrbach“, und der „Strawanzer“ Stofferl brilliert auf den unterschiedlichsten Blas-, Zupf- und Streichinstrumenten, was das Publikum immer wieder zu Begeisterungsstürmen hinreißt.

Sind die Grußworte von Brettl-Chef Gerhard Sauter und Landrat Markus Müller in der Lauterbacher Turnhalle auch kurz und launig gehalten, so können die drei ihren Bühnenauftritt kaum erwarten. Schon bei den letzten Sätzen des Landrats erklingt der Dudelsack aus der Künstlergarderobe als Signal „Jetzt sind wir dran!“ Kaum sind sie „spielend“ auf der Bühne gelandet, setzen sie zu ihrem traditionellen Introitus an, der aktuelle Ereignisse, Missstände oder Verwerfungen im Landkreis Dillingen und in der Gemeinde Buttenwiesen aufs Korn nimmt. So wird das untere Zusamtal als „Wirtshausfriedhof“ deklariert, das Bürgermeisteramt als „Erbfolge Kaltner“ karikiert, die Lehmgrubenlöcher persifliert und die Ewigkeit den Kindern im Landkreis so erklärt: „Wenn die Ortsdurchfahrt Buttenwiesen mal fertig weard.“ Natürlich kriegt auch der Winter Schorsch sein Fett weg, und der „Schüttel-Schorsch“ aus dem Nachbarlandkreis Donau-Ries wird aus der „Politiker-Gruft“ geholt. Die klassischen Spottverse enden mit einem dicken Lob für die Kleinkunstbühne Lauterbach, die ihnen in diesen 40 Jahren immer wieder eine willkommene Heimat war.

Die berüchtigte Lesung aus dem "Buch der Bayern" fehlt nicht

Doch es bleibt wenig Zeit für nostalgische Erinnerungen an Fahrten ins Donauried und Auftritte im „Greana Baum“ zu Buttenwiesen. Was folgt, ist eine furiose und mitreißende Kaskade instrumentaler Spielkunst bei der berühmten Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel, natürlich von diesem in Hausen bei einem Zwischenstopp von Wien nach London komponiert. Mit atemberaubender Fingerfertigkeit intoniert Stofferl auf der Trompete das berühmte Werk in vier Sätzen bis hin zu authentischen Alarmsignalen, die Karli täuschend echt aus der „Ziach“ zaubert. Die berüchtigte Lesung aus dem „Buch der Bayern“ darf natürlich auch nicht fehlen. Markus Söder, der mit dem Flammenschwert, bekommt ebenso sein Fett weg wie „Hubsi Aiwanger mit seinem Bruder, dem Luder“ und Alice Weidel – „gut gebaut bis zum Hals, doch der Kopf verdirbt wieder allz“.

Stofferl, Karli und Michael beim Gstanzlsingen. Mit den feinen Harfenklängen kommen die Gstanzl schon nimmer so hinterfotzig daher. Foto: Franz Käsinger

Nicht nur „denen da oben“ blasen die drei Brüder gehörig den Marsch, auch „die da unten“ verschonen sie nicht. Die Maisbauern, die über das Wetter jammern, statt in die Wetter-App zu gucken, werden genauso in die Mangel genommen wie die Bürgermeister, die trotz Klimawandels Skilifte bauen und ihre Region als „Alpinismo tropical“ verkaufen. Und die selbst geschmiedeten Wetterregeln von Januar bis Dezember halten bei aller Gaudi den über 250 Brettl-Fans den Spiegel vor. So skurril manche Gstanzln klingen, so ernst gemeint ist es dem Trio.

Das Publikum im Zusamtal treibt das Trio zu Schweißausbrüchen

Immer wieder faszinierend, wie die Well-Brüder mit der Sprache und den Instrumenten spielen, wie sie mit ihrer musikalischen Bandbreite vom Volkslied über Balladen und Evergreens bis zur Klassik alle Genres beherrschen – nicht nur beherrschen, sondern mit sichtbarer Lust und Laune zelebrieren, immer wieder angestachelt durch das begeisterte Publikum, das die drei nicht nur zu Höchstleistungen, sondern auch zu Schweißausbrüchen treibt. Noch einmal werden Brummtopf, Drehleier, Geige, Dudelsack, Alphörner, Bass, Trompete und die „Ziach“ bei ihren Gstanzln und Spottgesängen eingesetzt, ehe nach zweieinhalb Stunden eine erneute instrumentale Höchstleistung als Zugabe einen „Heimatabend“ beendet, den die drei Akteure und die Besucherinnen und Besucher aus fünf umliegenden Landkreisen nicht so schnell vergessen werden.

Lesen Sie dazu auch