Ein Jubiläum mit Schmankerln, Spiel und Tombola

Der Obst- und Gartenbauverein Lauterbach feiert im Schatten des Deutschordensschlosses. Die Plätze in den Zelten und unter den Bäumen reichen fast nicht aus.

Stöhnten die rund 20 Helferinnen und Helfer bei der Vorbereitung des Jubiläumsfestes „120 Jahre Obst- und Gartenbauverein (OGV) Lauterbach“ am Samstag noch über die fast unerträgliche Hitze, so hatte der Wettergott ein Einsehen und schickte in der Nacht zum Sonntag erlösenden Regen und Abkühlung. Drohten beim Gottesdienst, in dem Pfarrer Klaus Ammich bei den Fürbitten auch der Verstorbenen des Vereins gedachte, noch graue Regenwolken, so lichtete sich der Himmel immer mehr und die zwei großen weißen Zelte im Pfarrgarten füllten sich bereits zum Frühschoppen.

Feierstimmung in Lauterbach mit Schmankerln und Musik

Thea Meilinger, Vorsitzende des OGV Lauterbach, fiel ein Stein vom Herzen, denn bald reichten die Plätze in den Zelten nicht mehr aus und auch die Tische unter den schattigen Bäumen waren rasch besetzt. Sie freute sich über den riesigen Zuspruch, bedankte sich für das Kommen und übergab das Zepter an die Zusamtaler Musikanten. Die ließen sich nicht lange bitten und brachten mit ihrem klangvollen Repertoire an Märschen, Walzern, Volksliedern und Zwiefachen die vielen Besucherinnen und Besucher rasch in Feierstimmung. Die Männer und Frauen des OGV arbeiteten Hand in Hand, so dass zur Mittagszeit Steaks und Bratwürsten vom Grill und ein umfangreiches Salatbuffet, handgemacht von den fleißigen OGV-Frauen, für alle Hungrigen bereit standen. Das reichbestückte Kuchenbuffet der Frauen fand reißenden Absatz.

Obst- und Gartenbauverein sorgte für eine Tombola

Auch für Spiel und Spaß der Kinder war bestens gesorgt, ob beim Dosenwerfen, beim Figuren zaubern aus Luftballonen oder beim Bemalen von Blumentöpfen. Nach dem Mittagessen stand eine umfangreiche Tombola im Mittelpunkt des Interesses. Die zahlreichen Preise, gespendet von örtlichen Betrieben und Mitgliedern des OGV, waren im Foyer des Deutschordensschlosses aufgebaut und zogen die Blicke nicht nur der Kinder auf sich. Im Nu waren die Lose an den Mann gebracht. Die Freude der Gewinner steigerte die Stimmung im Garten ebenso wie die Lieder und Instrumentalstücke der Musikanten. Und dazu lachte ab Mittag die Sonne vom weißblauen Himmel, ein unvergesslicher Festtag für den Verein und ganz Lauterbach. Thea Meilinger dankte nicht nur den Musikanten, ihren fleißigen Helferinnen und Helfern und den vielen Gästen, sondern auch dem Himmel, der das nachhaltige Engagement des Vereins für die Natur und die Umwelt das ganze Jahr über mit einem Jubiläumswetter belohnt hatte.