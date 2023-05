Ein schmucker Dorfladen "Um's Eck"

Die Menschen haben sich zusammengetan und die Einkaufsmöglichkeit vor 15 Jahren ins Leben gerufen. Am kommenden Freitag wird gefeiert.

Als der kleine Lebensmittelladen an der Hauptstraße gegenüber der Kirche vor fast 20 Jahren schließen musste, verschwand auch die letzte Einkaufsmöglichkeit in Lauterbach. Damit fanden sich die Menschen in Lauterbach nicht ab. Viele Bürgerinnen und Bürger wurden aktiv und riefen einen Dorfladen ins Leben.

Bürgermeister stieß Gründung des Ladens mit an

Sie gründeten eine Genossenschaft, die heute stolze 170 Anteilzeichner mit fast 250 Anteilen zählt. Der damalige Bürgermeister Norbert Beutmüller stieß mit dem Arbeitskreis Leitbild die Gründung eines Dorfladens an, der heutige Bürgermeister Hans Kaltner übernahm die Rolle des Organisators, sorgte für die Gründung der Genossenschaft und verwandelte mit über 50 Helferinnen und Helfern das alte Lagerhaus neben dem Feuerwehrhaus in der Bahnhofsstraße in den schmucken Dorfladen Um's Eck.

15 Jahre sind unterdessen vergangen. In dieser Zeit hat sich der Dorfladen prächtig entwickelt. Die Lauterbacher Initiatoren und Initiatorinnen haben einen Weg gefunden, mit dem sie ihr Projekt langfristig am Leben erhalten konnten. Regionale Produkte, vor allem bei den Grundnahrungsmitteln, bilden den Grundstock des vielfältigen Angebots. Neben den großzügigen Theken und Warenständen verfügt der Dorfladen über eine gemütliche Sitzecke für Kunden, die vom Weißwurstfrühstück über Mittagessen mit selbst gemachtem Kartoffelsalat bis hin zur nachmittäglichen Kuchentafel das schmackhafte Angebot nützen. Regelmäßig kehren örtliche Gruppen ein, darunter der Seniorentreff, der dann mit 60 bis 70 Personen aus allen Pfarreien weit mehr in Anspruch nimmt als die Sitzecke. Aber auch für solche Gruppen sind die acht Fachfrauen des Dorfladens bestens gerüstet.

Ein Dankeschön-Präsent zur Feier am Freitag

Nun also wird am Freitag, 26. Mai, gefeiert. Natürlich gibt es für alle Kunden auch ein Dankeschön-Präsent und zehn Prozent Nachlass auf alle Waren (außer Zeitschriften und Tabakwaren). Wie schon beim zehnjährigen Bestehen hat sich das Team des Dorfladens auch auf diesen Tag gut vorbereitet und freut sich auf zahlreichen Besuch. Geöffnet ist an dem Tag von 6.30 bis 18 Uhr. (AZ)