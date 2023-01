Ein wortgewaltiger Jahresrückblick, gewürzt mit schwarzem Humor

Holger Paetz zieht mit seinem satirischen Ritt durch das Jahr 2022 die Zuhörer im Lauterbacher Deutschordensschloss in seinen Bann.

Das „grauslige“ Winterwetter machte den Lauterbacher Brettl-Machern arg zu schaffen. Vorbestellungen wurden kurzfristig abgesagt und mancher Kabarettfreund scheute den Weg wegen Rutschgefahr zum Lauterbacher Deutschordensschloss. Wer dennoch gekommen ist, erlebte den deutschlandweit bekannten Kabarettisten in Hochform, mal bösartig komisch, mal lyrisch sensibel mit hintergründigem Humor.

Holger Paetz, Urgestein der bayerischen Kabarettszene, langjähriger Texter der Nockherberg-Singspiele und begnadeter Sprachkünstler, stört sich nicht an einigen leeren Plätzen und beginnt seinen Jahresrückblick chronologisch mit der Neujahrsansprache des Bundeskanzlers Olaf Scholz, der mit geschlossenen Lippen reden und dennoch nichts sagen kann. Über die Winterolympiade im Februar, in der die Norweger trotz Dauerasthma ihrer Athleten 16 Goldmedaillen scheffeln, kommt er, sich in Rage redend, zu Putins langem Tisch, seinem Einmarsch in die Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise. Jetzt wollen alle erneuerbare Energie, aber statt Windstrom kommt die gesalzene Heizkostenrechnung. Und plötzlich gibt es kein Klopapier mehr, keine Hefe, keine Pommes – sogar die Waschlappen fehlen, die Winfried Kretschmann statt Duschen für alle Körperzonen empfohlen hat.

Der Kabarettist glänzt in Lauterbach mit kreativen Wortschöpfungen

Holger Paetz glänzt bei der Veranstaltung der Lauterbacher Kleinkunstbühne in einem rasanten Stakkato kreativer Wortschöpfungen und eingestreuten Versen mit bitterböser Kritik an deutschen Putin-Verstehern wie Sahra Wagenknecht und Angela Merkel, die er als Doppelagentin enttarnt. Auch „Wendehälse“ wie Söder und Merz kommen nicht ungeschoren davon. Mit galligem Spott überzieht er die deutschen Politiker, Stoiber inbegriffen, die jahrelang nach Moskau gereist seien, um „Putin zu umarmen“ und die „Wandel durch Handel“ als hehres Ziel ausgegeben hätten. Und das noch angesichts der Annexion der Insel Krim. Doch nicht nur die Politik bekommt ihr Fett weg. Ob Boris Becker oder Alfred Schuhbeck, ob Thomas Gottschalk oder Papst Benedikt – alle werden in die Mangel genommen, ihr Verhalten präzise seziert und ihr Handeln humorvoll demaskiert. Sogar die Queen wird noch einmal zum Leben erweckt und zu ihrer Weihnachtsansprache gezwungen – eine Persiflage, die ihresgleichen sucht. Wie Holger Paetz immer wieder den rechten satirischen Ton trifft, das ist hohe Kunst des Kabaretts.

Die Zuhörer in Lauterbach spenden frenetisch Applaus

Die Zuhörer sind begeistert vom zweieinhalbstündigen satirischen Ritt durch das Jahr 2022. Mehr Applaus hätte er von 1000 Besucherinnen und Besuchern auch nicht bekommen. Gerührt und animiert durch den frenetischen Applaus holt der Sprachkünstler noch einmal zu einem poetischen Finale aus dem Fundus seiner drei Bücher aus – eine großartige Mischung von Poesie und Realsatire und eine Hommage an seinen anarchischen Geist, die ihr Eintrittsgeld mehr als wert waren.

