Lauterbach

Eine beeindruckende Bilderreise durch die Jahreszeiten

Plus Pfarrer Klaus Ammich zeigt in Lauterbach Fotokunst in höchster Präzision. Im Saal herrscht fast sprachlose Faszination.

Von Helmut Sauter Artikel anhören Shape

Zusätzliche Tische und Stühle waren notwendig, um allen Seniorinnen und Senioren Platz zu bieten, denn das Interesse an der Bilderreise „Durch die Jahreszeiten“ von Pfarrer Klaus Ammich füllte den Saal im Lauterbacher Pfarrhof bis auf zum letzten Platz. Was die große Seniorenschar aus allen Ortsteilen des unteren Zusamtals geboten bekam, sprengte den Rahmen üblicher Diavorträge. Mit offenen Augen und feinfühliger Empathie für die Tier- und Pflanzenwelt im Donauried und entlang der Donau versetzte der Hobbyfotograf Ammich, Mitglied der Fotogruppe „Blickwinkel Wertingen“, die Seniorinnen und Senioren mit jedem Bild in andächtiges Staunen oder freudige Erregung beim Erkennen der Orte, Tiere und Pflanzen, die er auf Augenhöhe einfing und mit passenden Worten interpretierte.

Auch die verschiedensten Tiere tauchten im Bildervortrag von Klaus Ammich im Lauterbacher Pfarrhof auf. Foto: Klaus Ammich

Angefangen von der Stille und dem Zauber der Winterlandschaft, von der aufbrechenden Natur im Frühjahr mit selten gewordenen Schmetterlingen und Vögeln bis hin zum großartigen Farbenspiel am Himmel und am Boden während der Sommer- und Herbstmonate bietet Klaus Ammich in seinen Fotos eine wahre Kaskade von Farben und Formen der Natur, die einem gewöhnlichen Sterblichen in der Hektik des Alltags völlig entgehen.

