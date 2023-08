Einmal tauchen und schweigend schwimmen

Im Lauterbacher Freibad legen ältere Menschen ein besonderes Schwimmabzeichen ab. Es ist das Steckenpferd eines zusätzlichen Bademeisters.

Er war schon einmal in Lauterbach. In dieser Saison holte die Gemeinde Buttenwiesen ihn als Ersatzbademeister erneut ins Freibad Lauterbach: Thomas Schurr aus dem Ostalbkreis. Und mit ihm kam auch der Buttenhai erneut in das heimelige Freibad am Berghang. Um was es sich dabei handelt, wissen vor allem die älteren Menschen im Lauterbacher Freibad.

Regelmäßig gibt es im Freibad Lauterbach ein Frühschwimmen

Ganz regelmäßig nämlich findet sich eine Gruppe von Frauen und Männern in den Morgenstunden zum regelmäßigen Schwimmen im Lauterbacher Freibad ein. Thomas Schurr hatte für sie bereits bei seinem früheren Dasein in Lauterbach ein Schwimmabzeichen ins Leben gerufen, eben besagten Buttenhai. Und tatsächlich ließen sich alle regelmäßigen Frühschwimmer und -schwimmerinnen auf die spezielle und einzigartige Prüfung ein.

Nach einem gemütlichen Einschwimmen wartete bei angenehmen Sommertemperaturen im Wasser die erste Herausforderung auf die Teilnehmer. Alle hatten dabei einen Ring aus 50 Zentimetern Tiefe zu heben. Niemand musste dazu die Zwickerzwange verwenden. Etwa in der Mitte der Frühschwimmerstunde kam dann die stand dann die Aufgabe an, 30 Minuten absolut schweigsam zu schwimmen. Dadurch herrschte eine ungewohnte Stille im Bad. Unnachgiebig und in geschlossener Form und ohne sich stören oder ablenken zu lassen, schwammen die angehenden Buttenhaie ihre Runden. Dies wurde genau mit der Stoppuhr des Organisators überwacht. Der Countdown zählte die letzten Sekunden ein. Und nach dem Abpfiff brandete augenblicklich Jubel und Klatschen auf.

Die letzte Herausforderung war das Aufsagen von Baderegeln für das Wasser, die alle am Beckenrand nacheinander aufsagten. Dabei entstanden als Ergebnis auch neue und unbekannte Baderegeln. Bei der anschließenden Nachbesprechung mit Kaffee und Kuchen war schnell klar, dass alle Prüflinge die Prüfung zum Buttenhai erfolgreich und bravourös absolviert haben.

Die Aktion ist auch eine Wertschätzung der Gemeinde Buttenwiesen

Dank einer Schwimmerin konnte diesmal das Abzeichen sogar gedruckt auf einer Tasche übergeben werden, worüber sich viele freuten. So fand neben dem Schwimmen auch die Geselligkeit viel Raum.

Der Geschäftsführer der Gemeinde, Achim Frank, erklärte auf Anfrage, dass die Aktion auch als Wertschätzung gegenüber den zahlreichen Frühschwimmern und -schwimmerinnen gedacht sei, um sie weiterhin zu motivieren. Eigens für sie öffnet das Bad auch regelmäßig für eine begrenzte Zeit in den Morgenstunden. Ansonsten hat es täglich von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Das Lauterbacher Freibad empfehle sich laut Frank als kleines und feines Bad besonders für alle Familien mit Kindern. Dementsprechend seien auch die Preise familiengerecht. (AZ)