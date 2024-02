Lauterbach

Erst radikal, jetzt individuell: Zwei Fasten-Profis erzählen von ihrem Weg

Ein Bild von 2008: Anton und Christine Rathgeber hatten jahrzehntelang Fastengruppen in Unterthürheim geleitet. Heute fasten sie anders.

Plus Das Ehepaar Rathgeber aus Lauterbach hatte viele Jahre, bis 2020, Fastengruppen in Unterthürheim und Asbach-Bäumenheim geleitet. Ein Blick auf die österliche Fastenzeit.

Eine Nudelsuppe stand bei den Rathgebers an diesem Aschermittwoch auf dem Esstisch. Das traditionelle Fastenessen aus früheren Tagen. Viele Jahre hatte es dann lediglich eine Gemüsebrühe gegeben, hatten Christine und Anton Rathgeber strenges Heilfasten praktiziert und damit viele Menschen in der Gemeinde Buttenwiesen zum Mitmachen animiert. Mit den Corona-Beschränkungen stellten sie 2021 das Gruppenfasten ein und machten sich auf ihren individuellen Weg.

Am Aschermittwoch schaltet ihr System automatisch auf Fasten um

"Wir hatten schon immer – unabhängig von der Gruppe – früher als die anderen mit dem Fasten angefangen", erzählt Anton Rathgeber. Der Aschermittwoch kristallisierte sich dafür im Laufe der Zeit als idealer Einstieg heraus. "Erst schauten wir, wie es den anderen Gruppenmitgliedern passt und wie der Mond steht", erinnert sich Christine Rathgeber, "irgendwann war klar, dass der Aschermittwoch einfach der ideale Zeitpunkt für einen Fastenbeginn ist." Oft wehrte sich die 64-Jährige am Rosenmontag noch innerlich gegen das Fasten. Am Aschermittwoch schaltete ihr System automatisch um. Am Freitagabend trafen sie sich dann erstmals mit der Gruppe.

