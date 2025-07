Es geht um gutes Gehör

„Dem guten Hören auf der Spur“ war das Thema eines Vortrags beim Seniorennachmittag im Pfarrhof in Lauterbach. Zahlreiche Senioren aus der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen lauschten den Ausführungen der Referentinnen Laura Pelzmann (links) und Julia Lauter (rechts) von der Firma Langer Hörgeräte in Wertingen. Die beiden Hörgeräte-Akustikerinnen stellten die Ursachen für Schwerhörigkeit wie Alter, Lärm oder Hörsturz vor und empfahlen Hörgeräte zur Abhilfe, die immer ganz individuell an den Benutzer angepasst werden müssen. Auch einige Zuhörer berichteten von ihren positiven Erfahrungen mit einem Hörgerät und so konnten falsche Vorurteile und Ängste vor dieser technischen Hilfe zum besseren Hören abgebaut werden.

