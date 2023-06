Lauterbach

17:30 Uhr

Fotos und Geschichten rund um einer Reise in die Provence

Plus Beim Nachmittag des Seniorentreffs des unteren Zusamtals in Lauterbach unterhält Helmut Sauter die fast 70 Besucher mit Anekdoten und Hintergrundwissen.

Trotz der Sommerhitze fand sich eine anschauliche Schar von Seniorinnen und Senioren im historischen Pfarrhof in Lauterbach ein, um in Wort und Bild die Fahrt einer Reisegruppe aus dem Zusam- und Bibertal in die Provence zu erleben. Helmut Sauter ließ mit seinen Fotos nicht nur die Sehnsucht nach fremden Ländern aufleben, sondern brachte mit seinen Bildern und Reiseanekdoten Südfrankreichs Kultur und Natur den aufmerksamen Seniorinnen und Senioren so nahe, als ob sie selbst dabei gewesen wären.

Zunächst berichtete Sauter von Orange. Schon dort, der ersten Stadt am Tor zu Frankreichs Süden, begegnet man mit dem Stadterhebungsbogen aus dem ersten Jahrhundert n. Chr. einem gewaltigen Zeugnis römischer Baukunst. Wie ein solches Denkmal, 15 Meter lang, 18 Meter hoch und acht Meter breit vor 2000 Jahren ohne Maschinenkraft errichtet werden konnte, ist auch für die interessierten Zuschauer und Zuschauerinnen ein Rätsel. Doch solche monumentale Zeugnisse des damaligen römischen Reiches finden sich noch in weiteren Städten der Provence. Vor allem die Amphitheater in Arles und Nimes, die heute noch bei Konzerten, Folklore-Festivals oder Corridas, den unblutigen Stierkämpfen, an die 30 000 Besucher fassen, sind einmalige Zeugnisse der römischen Vergangenheit.

