Diebstähle aus Autos im Raum Buttenwiesen: Ist es eine Serie?

Im Bereich Buttenwiesen ereigneten sich mehrere ähnliche Fälle. Auch im Bereich der Polizeiinspektion Gersthofen schlugen Täter zu.

Aus zwei Autos sind von Dienstag auf Mittwoch in Lauterbach Wertsachen verschwunden. Es verschwanden Zigaretten, Bargeld, eine EC- und eine Kreditkarte.

Auch in Illemad kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem gleichgelagerten Delikt. Die bisher unbekannten Diebe entwendeten aus einem unversperrten Auto, das in einem Hof geparkt war, mehrere EC-Karten. Die Polizeistation Wertingen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon 08272/99510. Auch Anwohner, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder der Polizei sogar über installierte Videokameras Täterbilder zukommen lassen können, werden gebeten, sich zu melden.

Ähnliche Fälle im Bereich Gersthofen

Auch im Bereich der Polizeiinspektion Gersthofen ereigneten sich in letzter Zeit ähnliche Vorfälle. Die Polizei rät generell, beim Verlassen des Autos alle Fenster, Türen, den Kofferraum und auch das Schiebedach abzuschließen. Zudem sollte man keine Wertgegenstände wie Bargeld oder Zahlungskarten im Wageninnern lassen und wenn möglich das Auto in die Garage fahren. Verdächtige Personen, die langsam durch die Straßen ziehen, sollten umgehend der Polizei gemeldet werden. Weitere Tipps, wie Sie sich vor Diebstählen aus Kraftfahrzeugen schützen können, gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de (AZ)

