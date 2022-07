Lauterbach

vor 16 Min.

Hinterfotzige Lieder zum Auftakt des Festes in Lauterbach

Hans Well und die Wellbappn präsentieren in Lauterbach hinterfotzige und nachdenklich stimmende Lieder und Gstanzl über Politikgrößen.

Plus Hans Well und die Wellbappn lästern in Lauterbach über die Bruchlandung des CSU-Piloten Mettel und die Maskendealer. Es geht aber auch um den erotischen schwäbischen Dialekt.

Von Helmut Sauter

„Aller guten Dinge sind drei“. Nach 2014 und 2018 machten Hans Well und seine Wellbappn zum dritten Mal Station in der Kleinkunsthochburg Lauterbach. Dieses Mal anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Lauterbacher Feuerwehr, das sich trotz drückender Hitze, Bedenken wegen Corona und eines normalen Werktagabends recht ansehnlich füllte. Wer nicht kam, versäumte zwei Stunden virtuose Musik vom bayerischen Volkslied über Irish Folk bis zum ungarischen Czardas mit exzellentem Geigensolo, garniert mit frechen, manchmal hinterfotzigen, dann wieder nachdenklichen Liedern und Gstanzl über Politikgrößen oder über Irrungen und Wirrungen in unserem „schönen Bayernland“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .