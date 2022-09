Lauterbach

vor 1 Min.

Kabarettist Wolfgang Krebs ruft den Notstand im Paradies aus

Kabarettist Wolfgang Krebs brillierte am Samstag bei seinem Auftritt in der Turnhalle in Lauterbach in verschiedenen Rollen, hier als Edmund Stoiber

Plus Im bayerischen Himmel gibt es keinen Nachschub von CSU-Granden. In Lauterbach machen sich der "Kini" und "Engel Aloisius" an die Problemlösung. Die Zuschauer lachen Tränen.

Von Helmut Sauter Artikel anhören Shape

Welch skurrile Geschichte hat sich da Wolfgang Krebs, Bayerns bekanntester Kabarettbotschafter, ausgedacht: Seit Jahrzehnten kommen keine CSU-Politiker mehr im Himmel an. Um die Gründe herauszufinden, schickt Petrus nicht den "Engel Aloisius", sondern den "Kini" Ludwig II. auf die Erde. Und der bittet die einzelnen Kandidaten zum Rapport.

