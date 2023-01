Kleinkunstbühne startet ins neue Jahr

Kleinkunstbühne Lauterbach bietet Kabarett, Vokalmusik, Chanson und eine Lesung an. Dabei gibt es einen tiefgreifenden Einschnitt für die Brettl-Macher.

Das abgelaufene Jahr 2022 brachte als Folge der Corona-Pandemie nicht nur große Einbrüche in das regionale Kulturleben, sondern auch einen tiefgreifenden Einschnitt in die fast vierzigjährige Geschichte der Kleinkunstbühne Lauterbach: Die beim Publikum sehr beliebte Spielstätte Gasthaus Straub in Pfaffenhofen hat für immer ihre Pforten geschlossen. Die Brettl-Macher ließen sich deshalb nicht entmutigen und weichen deshalb auf andere Spielstätten der Gemeinde Buttenwiesen aus.

Vox Orange tritt in der Alten Synagoge Binswangen auf

So feiert der Kabarettist Holger Paetz am Samstag, 21. Januar, ab 20 Uhr seinen satirischen Jahresrückblick im Pfarrhof Lauterbach, dem ehemaligen Deutschordensschloss neben der Kirche. Am 4. März gastiert das Vokalensemble Vox Orange mit seinem Programm „Dreißig Jahre jung“ in der Alten Synagoge Binswangen.

Lucy van Kuhl kommt mit dem Programm "Auf den zweiten Blick" in die Alte Synagoge Binswangen. Foto: Paul Zimmer

Dort tritt am 4. Juni auch erstmals die Kabarettistin, Chansonsängerin und exzellente Klavierspielerin Lucy van Kuhl mit „Auf den zweiten Blick“ auf. Der Musikkabarettist Otto Göttler nennt das untere Zusamtal seine „zweite Heimat“, weil er seit über 30 Jahren immer wieder mit verschiedenen Besetzungen zur Kleinkunstbühne kommt, dieses Mal am 13. Mai mit seinen „Diatoniks“ im Zehentstadel Pfaffenhofen.

Autor Robert Domes kommt im Rahmen des Literaturfestivals

Ein besonderes Ereignis bietet der Kulturkreis der Gemeinde Buttenwiesen in Zusammenarbeit mit der Kleinkunstbühne am 25. März 2023. Im Kaisersaal des Rathauses Buttenwiesen erzählt der Autor und Journalist Robert Domes im Rahmen des Nordschwäbischen Literaturfestivals die erschütternde Geschichte des Alois Roth, der im KZ Mauthausen ums Leben kam. In seinem Buch „Waggon vierter Klasse“ gelingt dem Autor das Kunststück, das Schicksal des Alois Roth mit dem eines Flüchtlingsmädchens aus Ostpreußen eindringlich zu verknüpfen. Die Zuhörer erwartet eine exzellente literarische Geschichtsstunde, passend zur lebendigen und authentischen Erinnerungskultur an Buttenwiesens jüdisches Erbe.

Der Kulturkreis der Gemeinde Buttenwiesen hat in Zusammenarbeit mit der Kleinkunstbühne eine Lesung mit Robert Domes organisiert. Foto: Martina Diemand (Archivbild)

Karten für alle fünf Veranstaltungen gibt es in der Martinusapotheke Wertingen, bei Lotto Eisele in Buttenwiesen, im Naturladen Beutmüller in Meitingen und telefonisch unter 08274/691622 bei der Kleinkunstbühne. Das ausführliche Programm kann unter www.kleinkunst-lauterbach.de abgerufen werden. (AZ)