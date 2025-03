Lauterbach erlebt seinen bisher längsten Faschingsumzug

Für so manch einen ist der Sonntagnachmittag ein Besuch in der Sauna. Oder im Casino. Oder im Biergarten. Denn beim Faschingsumzug in Lauterbach, der alle zwei Jahre stattfindet, gehört es zum Programm, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer eingebunden werden in den Gaudiwurm. Da landet der ein oder andere schon einmal auf einer rollenden Saunabank samt Handtüchern, um von den Wagenbetreibern eingenebelt zu werden. Oder darf ein Glücksspiel spielen. Oder in einem beweglichen Biergarten Platz nehmen, um sich gemeinsam mit anderen bunt kostümierten Faschingsfreunden zuzuprosten.

46 Startnummern sind beim Umzug in Lauterbach dabei

In diesem Jahr schlängelt sich der längste Umzug durch die Straßen, den Lauterbach in der etwa hundertjährigen Geschichte der Veranstaltung gesehen hat. Das sagen Hauptorganisator Thomas Schretzmeir und Tobias Hillenbrand, der ebenfalls zum rund 20-köpfigen Team der Veranstalter gehört. 46 Startnummern beteiligen sich 2025. „Sonst waren es zwischen 30 und 35“, erinnert sich Hillenbrand. Insgesamt nehmen rund 600 Menschen teil – etwa 80 Prozent kommen aus dem Buttenwiesener Ortsgebiet, die restlichen 20 Prozent aus der Umgebung. Als Beispiele nennt Hillenbrand Mertingen, Donaumünster oder das Obere Zusamtal. Mit bis zu 7000 Zuschauerinnen und Zuschauern rechnet Schretzmeir an diesem sonnigen Nachmittag.

Und tatsächlich säumen unzählige Menschen die Straßen in Lauterbach, durch die der Gaudiwurm zieht. Dabei haben sich die Gäste mit ihren Kostümen oftmals nicht weniger Mühe gegeben als die Umzugsteilnehmenden selbst. Glücksbären, Mini Mäuse, Clowns und Schmetterlinge – alles Erdenkliche ist an diesem Nachmittag in Lauterbach zu sehen.

Den Umzug selbst prägen die vielen kreativen Gruppen, zusammengesetzt aus Vereinen und privaten Zusammenschlüssen. Sie nehmen die Politik aus der Region auf die Schippe, indem sie auf klamme Haushaltskassen und Löcher in den Straßen aufmerksam machen. Und auch die Weltpolitik, wenn es um Donald Trump geht. Die Hütte Lauterbach beklagt das Biergarten-Sterben, während die Feuerwehr Thürheim einige Zuschauer auf ihrem Wagen unter dem Motto „klimaneutrale Kreuzfahrt“ Rad fahren lässt. Beim Thema Handwerkermangel fordern die Faschingsfreunde Lauterbach dazu auf, Seniorinnen und Senioren zur Arbeit zu animieren. Und die Hütte Feldbach fragt sich, wo all das Geld für den Ausbau der Bundeswehr herkommen soll.

All die Themen, und scheinen sie auch noch so schwer, werden auf humoristische Art und Weise aufbereitet. Die Organisatoren haben außerdem auch in diesem Jahr wieder Wert darauf gelegt, dass die Wagen nur von kleinen Schleppern, meist Oldtimern, gezogen werden. Es nehmen keine lauten und großen Partywagen teil. Zum Ende des Umzugs hin regnet es neben Süßigkeiten Heu: Die Hütte Hinterried symbolisiert damit die Verschwendung von Steuergeldern. Auf dem Weg zur After-Show-Party liegt das noch auf den Straßen und wird von unzähligen Fußpaaren umhergeschoben.