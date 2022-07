Lauterbach

12:00 Uhr

Lauterbach feiert seine Party des Jahrzehnts

Plus 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr wollen gefeiert werden – mit einer Rammstein-würdigen Feuerschau.

Von Helmut Sauter

Sorgten zum Auftakt des 150-jährigen Jubiläums der Feuerwehr Lauterbach am Donnerstag Hans Well und seine Wellbappn für prächtige Stimmung (wir berichteten), so setzte sich das Gute-Laune-Festival am Freitag mit dem Einzug der Lauterbacher Vereine, des Patenvereins Buttenwiesen, des Freundschaftsvereins aus Großbardau in Sachsen und der reizenden Festdamengarde nahtlos fort. Erster Höhepunkt des Abends war der Fassanstich durch Bürgermeister Kaltner, der ihm nach wuchtigen Schlägen ohne Bierfontäne gelang.

