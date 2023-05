Lauterbach feiert: "Wir sind Dorfladen"

Plus Beim Jubiläum herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit. Bürgermeister und Pfarrer zählen zu den Stammkunden im Laden "Um's Eck", der nicht nur Einkaufsstätte, sondern sozialer Mittelpunkt ist.

Dass die Lauterbacher Feste feiern können, haben sie im vergangenen Sommer beim 150-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr vier Tage lang nachdrücklich unter Beweis gestellt. Doch auch bei kleineren Anlässen hält die Dorfgemeinschaft zusammen. So wurden „15 Jahre Dorfladen Lauterbach“ letztes Wochenende zu einem ganztägigen Ereignis, bei dem sich Jung und Alt im Dorfladen „Um´s Eck“ trafen und gemeinsam feierten.

Den Anfang machen in aller Früh die Sauna-Frauen, natürlich frühlingshaft bekleidet und in bester Feierlaune. Kein Wunder, denn Pfarrer Mathias Kotonski gesellt sich zu ihnen, und im Nu schallt fröhliches Lachen durch die Räume des Dorfladens. Pfarrer Mathias Kotonski zählt ebenso wie Bürgermeister Hans Kaltner zu den Stammkunden des Genossenschaftsprojekts.