Lauterbach hat nun einen Ehrenvorsitzenden

Die Feuerwehr hat Johann Foag ausgezeichnet. Der war sichtlich davon gerührt.

Anfang Januar fand traditionell die Generalversammlung der Feuerwehr Lauterbach in der Markthalle in Unterthürheim statt. Vorsitzender Martin Süßner konnte zahlreiche aktiven und passive Vereinsmitglieder begrüßen. Sein besonderer Gruß ging an den Gemeinderat Josef Kienmoser, Kreisbrandmeister Daniel Riegl und den KSV-Vorsitzenden Hermann Geiger.

Nach dem Jahresbericht der Schriftführerin Kathrin Gallenmiller über das vergangene Vereinsjahr, erhob der Zweite Kommandant Andreas Schmid das Wort. Er erläuterte in seinem Jahresrückblick über durchgeführte Einsatzüben und Ernstfälle der aktiven Wehr des Vereinsjahres 2023. Im Anschluss hielt Schatzmeister Georg Deißer seinen Kassenbericht ab.

Der Geehrte hat sich sehr gefreut

Nach dem Grußwort des Gemeindevertreters Josef Kienmoser und des Kreisbrandmeisters Daniel Riegl ist es zu einem wichtigen Tagesordnungspunkt des Abends gekommen: die Verleihung von Dienst und Ehrenabzeichen. Geehrt wurden für 10 Jahre Markus Kratzer, Thomas Kienmoser und Michael Hell, für 20 Jahre Reiner Andreas und Martin Süßner. Johann Foag wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Es wurde ihm eine Ernennungsurkunde und ein Korb mit Köstlichkeiten übergeben. Er war sichtlich gerührt. (AZ)