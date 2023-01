Lauterbachs Faschingsumzug rollt wieder los

Urig, witzig und lokal lebt der Umzug in Lauterbach dieses Jahr wieder auf. Noch können sich Gruppen anmelden. Die Traditionen müssen allerdings gewahrt bleiben.

Um 1930 soll er sich das erste Mal durch die Straßen Lauterbachs geschlängelt haben. Er durchlebte Krieg- und Nachkriegsjahre, Krisen und immer wieder Auferstehung. Jetzt steht er nach 2019 erneut in den Startlöchern - der Gaudiwurm im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach. Der ist nicht nur einer der ältesten Faschingsumzüge in unserer Region, sondern er setzt auch ganz eigene Akzente, schmückt sich seit den Anfängen gerne mit dem Titel "der andere Umzug". Was so anders und besonders ist, wissen alle, die ihn aktiv oder als Besucher miterlebt haben. Am Faschingssonntag, 19. Februar, gibt es die nächste Möglichkeit.

Ein 20-köpfiges Team organisiert den Lauterbacher Faschingsumzug

Lokale, politische und sonstige aktuelle Themen sollen dann erneut "in deftiger Form ausgespielt" werden, sagt Josef Caesar. Schon als Bub hat er den Umzug miterlebt, ihm in den 1970er Jahren gemeinsam mit seinen Altersgenossen zu neuem Schwung verholfen. Mittlerweile gehört der 74-Jährige zu den Ältesten im rund 20-köpfigen Organisationsteam des Umzugs. Gemeinsam mit Helmut Sauter (80) ist Caesar nach wie vor für die Worte zuständig, für die Werbung im Vorfeld, die Ansagen während des Umzugs und möglichst witzige Texte der Gruppen. "Das sind alles Angebote", betont Caesar. Er freut sich, dass immer mehr Gruppen auch selbst Themen finden und ideenreich ausgestalten. Das nämlich macht den Lauterbacher Gaudiwurm zu dem, was ihn ausmacht - Einfallsreichtum und uriger Humor.

Auch die Themen innerhalb der Gemeinde Buttenwiesen werden beim Lauterbacher Faschingsumzug gerne von Gruppen inszeniert. Foto: Georg Fischer (Archiv)

Ganz bewusst verzichten die Organisatoren auf überdimensionale Prunkwagen, Prinzenpaare und Garden, sind sich dabei immer treu geblieben. Dafür ziehen kleine Traktoren, meist Oldtimer, die selbst gebauten Wagen. Früher nahmen ausschließlich Lauterbacher Vereine, Fußgruppen mit im Dorf kreierten Wagen teil, die nirgends sonst zu sehen sind. Das hat sich mittlerweile etwas gelockert und auf das Umfeld ausgeweitet. Gruppen aus anderen Buttenwiesener Ortsteilen sind ebenso dabei wie welche aus dem angrenzenden Mertingen und aus Zusamaltheim. Und Wertingen? "Gerne", sagt Thomas Schretzmeir. Als ehemaliger Lauterbacher Feuerwehrvorsitzender hat er 2009 die Aufgabe des "Capos" im Organisationskomitee übernommen. "Wer mitmachen will oder was braucht, ruft bei mir an", sagt der 41-Jährige. Alles Material - von Holzlatten bis zu Farben - stellt die Freiwillige Feuerwehr, die wiederum von Firmen dafür gesponsert wird, zur Verfügung. "Das ist zum einen komfortabel, zum anderen auch angebracht, da die Wagen eigens für unseren Umzug gebaut werden." Wenn jemand damit noch woanders mitfahren will, ist das mittlerweile nicht mehr verboten. Laut Schretzmeir kommt es allerdings kaum vor.

Wertinger Overfly war dreimal Thema beim Gaudiwurm in Lauterbach

18 Wagen und zehn Fußgruppen haben sich mittlerweile angemeldet. "Da kommen sicherlich noch welche spontan dazu", weiß Caesar aus Erfahrung. Manche suchen auch noch nach dem passenden Thema. "Sie warten auf eine Eingebung." Fast vier Wochen haben sie noch Zeit. "Den Wertinger Overfly haben wir damals auch erst einen Tag vorher kreiert", erinnert sich Caesar.

Gleich dreimal war der Wertinger Overfly Thema beim Lauterbacher Faschingsumzug. Foto: Günther Herdin (Archiv)

Welche Themen dieses Mal auf die Schippe genommen werden, lassen die Organisatoren im Moment nur dezent anklingen. Die Energiekrise werde mit dem Torfvorkommen im Lauterbacher Ried gelöst, dazu würden das Bürgergeld, die Home-Office-Tendenzen und die Fußball-WM in Katar humorvoll beleuchtet. Das Verkehrsproblem wird mit einem "Ein-Euro-Ticket" inklusive Getränk gelöst. Und den Ärztemangel gleichen die Lauterbacher mit angebotenen Untersuchungen vor Ort aus. "Die Besucher können sich auf einige Überraschungen einstellen", verspricht Caesar. Spielerisch werden die Menschen am Straßenrand traditionell in das Umzugsgeschehen miteinbezogen.

Thematisch hat der Kreisel samt Overfly in diesem Jahr wohl ausgedient. Dreimal nahmen die Lauterbacher die Wertinger damit auf die Schippe. Und in diesem Jahr? Natürlich würden der eigene Bürgermeister und die Wertinger Städtler wieder auf irgendeine Weise ihr Fett abbekommen. Gleichzeitig steht Schretzmeirs Angebot: "Eine Wertinger Gruppe kann ebenfalls gerne mitmachen - sie muss nur zu unserem Umzug passen." Wer kurz entschlossen noch teilnehmen will, kann sich bei Thomas Schretzmeir telefonisch unter 0179/2429886 anmelden.

Viele Zuschauer bei Lauterbacher Umzug am Faschingssonntag erwartet

Da traditionell eine große Zuschauerzahl erwartet wird, ist die Durchfahrtsstraße ab 12.30 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Parkmöglichkeiten bestehen von allen Zufahrtsseiten: am Sportplatz neben dem Freibad (aus Richtung Wortelstetten), am Festplatz unterhalb des Kindergartens (von Meitingen kommend) und von Buttenwiesen her an der Lagerhalle der Firma Erwin Müller sowie an der Riedblickhalle.

Der Umzug wird um 13.30 Uhr in der Bahnhofsstraße starten und an der Turnhalle enden, wo sich ein großes Faschingstreiben mit Live-Musik anschließen wird.