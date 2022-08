Ein Lebenstraum: Lauterbacher Organist spielt in Londoner Kathedrale

Für den jungen Lauterbacher Musiker Julian Beutmiller ist ein ganz persönlicher Traum in Erfüllung gegangen: Er durfte in der Londoner St Paul's Cathedral spielen.

Dem Lauterbacher Organisten Julian Beutmiller wurde am Sonntag eine besondere Ehre zuteil: Er wurde für ein Orgelkonzert in die St Paul’s Cathedral in London eingeladen. Ursprünglich hätte das Konzert in der größten Kirche Londons Anfang Mai stattgefunden, wurde jedoch aufgrund des Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. auf August verschoben. St Paul’s Cathedral zählt zu den bedeutendsten Kirchen im europäischen Raum und wird täglich von Tausenden Besuchern besichtigt.

Besondere 30 Minuten in der Londoner Kathedrale

Für das 30-minütige Orgelkonzert wählte Beutmiller Werke von Franck, Karg-Elert und Duruflé. Das „Prélude, Fugue et Variation op. 18“ von César Franck, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, ist von einer sehr sanglichen und eingängigen Melodie geprägt. Ungefähr 60 Jahre später schrieb Sigfrid Karg-Elert die „Cathedral Windows, op. 106“, aus denen Beutmiller das „Ave Maria“ interpretierte. Der Komponist verfasste diese Stücke für die benachbarte Kirche St Lawrence Jewry in London.

Als letztes Werk spielte Beutmiller das „Prélude et Fugue sur le nom d’Alain, op. 7“, welches das breite Klangspektrum der Orgel in französischer Manier zur Geltung brachte und einen würdigen Abschluss des Rezitals bildete. Julian Beutmiller studierte Kirchenmusik, Orgel, Orgelimprovisation und Chorleitung in London, Regensburg und Freiburg. Ab Oktober wird er eine hauptamtliche Stelle als Regionalkantor in der Diözese Regensburg für den Regionalraum Straubing-Deggendorf antreten. (AZ)