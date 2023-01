Musik, Literatur und eine exquisite Kaffeetafel

Der Seniorennachmittag in Buttenwiesen zieht mit seinem reichhaltigen Programm viele an. Eine sehr aktive Dame darf sich ab sofort bedienen lassen.

Aus allen Ortsteilen der Gemeinde Buttenwiesen kamen die Seniorinnen und Senioren zum musikalisch-literarischen Nachmittag in den Lauterbacher Pfarrhof. Unter der Leitung von Marlies Landherr hatten die Frauen des Seniorentreffs und Pfarrgemeinderats Lauterbach ein reichhaltiges Programm mit exquisiter Kaffeetafel vorbereitet. Im Mittelpunkt des Nachmittags standen bekannte Volkslieder, die von Gertrud Kapfer am Klavier begleitet und von Helmut Sauter humorvoll interpretiert wurden.

Viele der Seniorinnen und Senioren sangen die Lieder auswendig und schauten nur selten in die aufgelegten Liederbücher. Mit spürbarer Lust und Freude am gemeinsamen Singen, das man auch noch in der umliegenden Nachbarschaft hören konnte, vergingen die Stunden im Nu, angereichert durch Geschichten zum Schmunzeln bei Liedern wie zu Goethes „Sah ein Knab ein Röslein stehn“ oder „Das Lieben bringt groß Freud“. Helmut Sauter brachte zusätzlich aus seinem Fundus schwäbischer Literatur eine humorvolle Geschichte vom „Sau schlachten“ und ein Lied der Sathmarer Schwaben (heute Rumänien) mit, das nicht nur durch den schwäbischen Dialekt, sondern auch durch seine direkte und natürliche „Liebessprache“ riesigen Beifall fand.

Pfarrer Klaus Ammich freute sich über den großen Zuspruch und ließ es sich nicht nehmen, die langjährige Mitarbeiterin des Seniorentreffs, Lotte Neiber, gebührend aus der aktiven Mannschaft zu verabschieden. Er hob vor allem ihren Dienst am Nächsten, ihren Einsatz für die älteren Menschen und ihre ehrenamtliche Arbeit für die Pfarrei hervor, ob beim Kirchenkaffee, beim Binden von Palmbuschen und Adventskränzen oder bei der Gräberpflege. Jetzt hat sie es verdient die Seiten zu wechseln und sich auch mal bedienen zu lassen. Gerlinde Eckl vom Team des Seniorentreffs ergänzte die Lobeshymnen mit einem lustigen und treffenden Gedicht über 30 Jahre ehrenamtlichen und selbstlosen Einsatz für andere Menschen. Der Abend klang mit spontanen Gesangseinlagen aus, mal solo mit bairischem Jodler, mal im Duett mit weiteren „Lumpaliadle“ und nicht ohne den Stoßseufzer „Aus isch und gar isch, und schad isch, dass wahr isch.“ (AZ)