Olympische Spiele an der Freien Schule Lech-Donau

Der Schulhof der Freien Schule Lech-Donau in Lauterbach wurde zu einem ganz besonderen Ort – dem Herzen von Olympia! Gemeinsam hat die Schule traditionelle Olympischen Spiele gefeiert, bei denen Schülerinnen und Schüler von Klasse 1 bis 11 voller Begeisterung und Teamgeist ihr Bestes gegeben haben. In Anlehnung an die ersten Spiele vor über 2500 Jahren, die zu Ehren von Zeus stattfanden, haben die Lauterbacher die fünf großen Stadtstaaten Athen, Sparta, Korinth, Delphi und Olympia lebendig werden lassen. In Disziplinen wie Laufen, Weitsprung, Bogenschießen, Ballspielen und Weitwurf haben die jungen Athletinnen und Athleten gezeigt, wie viel Mut, Freude und Zusammenhalt in ihnen steckt.

