Schlitzohriger Humor ist das Lauterbacher Markenzeichen

Etliche Faschingswagen beim Lauterbacher Faschingsumzug behandeln augenzwinkernd politische Themen. Auch Bürgermeister Hans Kaltner kriegt sein Fett weg.

Ein Bürgermeister, der von gerade einmal 30 Prozent seiner Bürgerinnen und Bürger ins Rathaus gewählt wird, und das ohne Gegenkandidaten? Ganz klar ein Fall von "Hans im Glück", finden zumindest die Lauterbacher, und winken dem Double von Hans Kaltner beim Faschingsumzug am Sonntagnachmittag zu. Doch nicht nur Hans Kaltner hatte Glück, auch die zahlreichen Gäste des Umzugs, und zwar mit dem Wetter. Weder blies der Wind besonders stark noch fing es trotz dunkler Wolken an zu regnen.

Das Wetter spielt in Lauterbach mit

Und so blieb die Freude beim Umzug, der in dem Buttenwiesener Ortsteil nur alle zwei Jahre stattfindet und sich vielleicht auch deshalb großer Beliebtheit erfreut, ganz ungetrübt. Zahlreiche Laufgruppen und Wagen nahmen bei dem Umzug politische Themen aufs Korn. Da wurde die geplante Legalisierung von Cannabis von einer Gruppe Rastafaris mit überdimensionalen Joints gefeiert. Die Mitarbeiter der Torfenergiewerke suchten entlang der Wegstrecke mittels "Der Gerät" nach Torf und wurden dabei von am Boden klebenden Aktivistinnen gestört. Eine Gruppe Insekten versorgte die Gäste mit Gummiwürmchen und warb für den Konsum von Käfern statt Steak und ein Doppelgänger des Fifa-Bosses Infantino sammelte Spenden für eine WM in Buttenwiesen ein.

88 Bilder In Lauterbach geht es frech und lustig zu Foto: Benjamin Reif

Viele Faschingswagen sind ausgezeichnet verarbeitet

Unter den Besucherinnen und Besuchern fanden sich allerlei Kostüme – Vampire ebenso wie Teddys, Pokemon und Disco-Stars der 70er. Dem Ende der Disco "Prisma" in Mertingen war ebenfalls ein Wagen mit Discokugel gewidmet, der wie viele andere der Faschingsvehikel kreativ und meisterhaft konstruiert war. Und Pfarrer Mathias Kotonski unternahm gemeinsam mit vielen anderen Faschingsfreunden auf einem eigens erstellten Wagen einen Abgesang auf das letzte Bier der Region, das Schwanenbräu. Begleitet wurde der Zug auch von zahlreichen Musikerinnen und Musikern, die mit ihren vorgetragenen Liedern eine schöne Ergänzung zu den üblichen Faschings-Hits lieferten.