So lief die Saison im "neuen" Lauterbacher Freibad

Plus Die letzten warmen Tage im Lauterbacher Freibad. Bademeister Ernest Petri und Bürgermeister Hans Kaltner ziehen ein positives Fazit.

Kinder sausen von der kleinen blauen Rutsche mit den seitlich leuchtenden Regenbogenfarben ins flache Becken. Eltern fiebern mit und loben den Mut ihrer kleinen Mädels und Buben, freuen sich über die strahlenden Gesichter. Im Schwimmerbecken des Lauterbacher Freibads tummeln sich die Größeren, einige springen vom Turm hinein. Auch einige Erwachsene sind an diesem sonnigen Tag Ende August im von der Solaranlage auf 24,4 Grad beheizten Wasser. Bademeister Ernest Petri zieht ein erstes Fazit.