Söder-Double Stephan Zinner begeistert in Lauterbach mit Blues und Kabarett

Plus Stephan Zinner tritt nicht nur als Kabarettist und Schauspieler auf, sondern auch als Musiker. Mit im Gepäck hat er eine Liebeserklärung an Lauterbach.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus ganz Nordschwaben füllten die Lauterbacher Sporthalle, um das Multitalent Stephan Zinner aus dem oberbayerischen Trostberg mit seinem neuen Programm „Der Teufel, der Blues, das Mädchen und ich“ zu erleben. Die meisten kennen ihn als Söder-Double vom Nockherberg, als Metzger in den Eberhofer-Krimis oder neuerdings als Alter Ego des bekannten Münchner Pfarrers Rainer Maria Schießler. Aber als Blues-Sänger?

Schon allein die Ansammlung von Gitarren auf der Bühne lässt auf eine außergewöhnliche musikalische Reise durch die „Maisfelder von Trostberg“ alias die Baumwollfelder am Mississippi hoffen. Und das erwartungsfrohe Publikum wird nicht enttäuscht. Doch bevor Stephan Zinner zur Gitarre greift und den ersten Blues anstimmt, erzählt und spielt er mit grandioser Fabulierkunst Szenen aus seinem Familienleben mit Tochter, hauptberuflich 14 Jahre alt, mit seiner Ehefrau aus Dresden, und dem 20-jährigen Sohn, dessen Stromverbrauch die Leitungen zum Wimmern bringt.