Sommer, Sonne und Senioren

Die Sonne strahlte vom Himmel und die Senioren strahlten im Pfarrgarten von Lauterbach beim Sommerfest der Senioren aus der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen. Unter den Gästen waren auch Bürgermeister Hans Kaltner und Christine Staimer und Manfred Hartl von der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen. Der Jahreszeit entsprechend ging es bei den beiden Sketchen um die Planung des Urlaubs, was zu allerhand lustigen Dialogen führen kann. Als Olga (Gabriele Kraus) und Karli (Günther Kraus) gerade zum Gießen in den Garten gehen, funkt die neugierige Freundin Elfi auf dem Handy dazwischen und will wissen, wohin Olga und Karli in den Urlaub fahren. Mit viel Fantasie verschleiert Olga, dass sie gar nicht verreisen. Sie verbringen ihren Urlaub nämlich in "Garta" und am "Terrasee".

Gerlinde Eckl ruft bei ihrer Schwester an, um vorzuschlagen, beim gemeinsamen Urlaub in Bad Tölz zwei Einzelzimmer zu nehmen, weil diese doch so furchtbar schnarcht. Natürlich war das Telefonat mit allerhand Gemeinheiten und Missverständnissen gespickt.

Hans Löffler spielt auf beim Sommerfest der Senioren in Lauterbach. Foto: Mathias Kotonski

Aus den Werken von Martin Egg las Dieter Proksch die Geschichten "Die Erschaffung des Menschen" und "Die Lunge" vor. Bei der ersten Geschichte wollte ein Bub wie bei der Schöpfung aus Lehm einen Menschen schaffen. Als aber der versteckte Lehm verschwunden war und ein Schwesterchen geboren wurde, war ihm klar, dass ihm der Vater bei der Erschaffung des Menschen zuvorgekommen war. In einem Aufsatz hat schließlich ein Schüler die Lunge beschreiben sollen, die er jedoch mit den weiblichen Brüsten verwechselte und entsprechend beschrieb. Diese Unsittlichkeit sorgte beim Lehrer und beim Pfarrer für großes Entsetzen Hans Löffler sorgte mit seinem Akkordeon für die musikalische Unterhaltung. Zum Schluss hatten Günther Kraus und Alfred Kienmoser Köstlichkeiten am Grill bereitet. Dazu konnten sich die Senioren am reichhaltigen Salatbuffet bedienen, das die Frauen vom Seniorenteam bereitet hatten, wie auch schon die Torten zum Kaffee.

