"Tränendes Herz" bringt 1000 Euro nach Lauterbach

Peter Lemke googelt noch kurz, macht beim Frühjahrsrätsel unserer Zeitung mit und landet einen Volltreffer. Das hat der 66-Jährige mit dem Gewinn vor.

Ganz sicher war sich Peter Lemke am Samstag beim Frühjahrsrätsel unserer Zeitung nicht. Deshalb hat der Lauterbacher, wie er unserer Redaktion verrät, gegoogelt und sich versichert, dass die gesuchte Blume tatsächlich ein "Tränendes Herz" war. Lemke machte bei unserem Gewinnspiel mit und hatte großes Glück. Am Samstagnachmittag erhielt der 66-Jährige den Anruf, dass er 1000 Euro gewonnen hat.

Zunächst wollte der Lauterbacher den Anruf gar nicht annehmen

"Weil die Rufnummer anonym angezeigt wurde, wollte ich zuerst gar nicht rangehen", sagt der Lauterbacher. Aber dann habe er zum Glück doch zum Telefon gegriffen. "Die Überraschung war dann umso größer, dass ich beim Frühjahrsrätsel gewonnen habe. Ich freue mich wirklich sehr darüber", sagt Lemke, als er in seinem Garten zehn Hundert-Euro-Scheine von unserer Redaktion überreicht bekommt. Dabei strahlt der Lauterbacher an diesem Nachmittag mit der Sonne um die Wette.

Er habe noch nie bei einem Gewinnspiel einen Volltreffer gelandet. Und er habe sein Glück auch nicht jeden Tag beim Frühjahrsrätsel unserer Zeitung, das im Bayernteil zu finden ist, versucht. Im Gegensatz zu seiner Lebensgefährtin. "Ich mache jeden Tag mit, und er gewinnt", sagt sie und freut sich mit Peter Lemke mit.

Der 1000-Euro-Gewinn kommt für den Urlaub gerade recht

Der frühere Geschäftsstellenleiter einer Fahrzeugtechnik-Firma weiß auch schon, was er mit den gewonnenen 1000 Euro tun will. "Wir machen zum ersten Mal einen Fahrradurlaub, und da geht es an die Nordsee. Da werden wir bestimmt einen Verwendungszweck für unseren Gewinn finden", sagt Lemke. Beim Radeln werde man auch in Sylt vorbeikommen. "Da wird man schon Geld los", vermutet der Lauterbacher. Und am Abend werde es jetzt schon das ein oder andere "Dinner" geben.

Noch gibt es weitere Chancen, den Tagesgewinn von 1000 Euro zu landen. Das Bilderrätsel im Bayernteil unserer Zeitung läuft bis zum 31. Mai. Angerufen werden kann von Montag bis Samstag (Feiertage ausgenommen) bis 14 Uhr. Die Rufnummer und Teilnahmebedingungen finden Sie im Bayernteil.