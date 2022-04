Viele Lauterbacher hoffen auf eine Umgehung

Plus Das Straßenbauprojekt könnte den Verkehr im Ort entlasten. Tempo 30 kommt schon gut an.

Wie sieht es eigentlich mit der Lauterbacher Umgehungsstraße aus? Ob die überhaupt noch gebaut werde, war eine der Fragen während der Bürgerversammlung im Gasthaus Müller in Illemad. „Da sind noch viele Hürden zu nehmen“, sagte Bürgermeister Hans Kaltner und berichtete von dem faunistischen Gutachten, dessen Ergebnisse inzwischen vorliegen, nach eineinhalb Jahren. Die Auswertung des Verkehrsgutachtens laufe außerdem, nun müsse das Verkehrslärmgutachten auf den neuesten Stand gebracht werden.