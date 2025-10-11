Wenn einer eine Reise tut

"Wenn einer einer Reise tut, kann er viel erzählen" - Nach diesem Motto hatten die Senioren aus Lauterbach Helmut Sauter zu einem Vortrag bei ihrem monatlichen Treffen eingeladen. Denn er hatte mit einer Gruppe eine Reise nach Slowenien unternommen und konnte davon in Wort und Bild viel erzählen. Denn Slowenien ist ein kleines, aber vielfältiges Land von der Adriaküste bis zu den Julischen Alpen, mit breiten Ebenen und Mittelgebirge, mit malerischen Städten und Naturdenkmälern.

Die erste Station nach der Anreise über Österreich war der Bleder See. Danach ging es zu den Küstenstädten Isola und Piran, wo die Reiseteilnehmer von einer auf einem Hügel gelegenen St.-Georgs-Kathedrale einen schönen Blick auf die Stadt und das Meer hatten. Auf dem Weg zur Hauptstadt Lublijana durfte eine Besichtigung der eindrucksvollen Postojna-Höhlen nicht fehlen. Das Bild der Hauptstadt ist geprägt durch ihre venezianische und habsburgische Vergangenheit, mit vielen kleinen Flüssen und Brücken und vielen Bäumen. Auch Maribor, die größte Stadt im Osten des Landes, wurde besucht. In der Stadt, die ein Zentrum des Wintersports sind, gibt es auch ein interessantes jüdisches Viertel und den ältesten Weinstock der Welt, der seit über 400 Jahren Reben trägt. In der Nähe von Maribor liegt Ptuj, wo es Siedlungsspuren aus dem 3. Jahrtausend vor Christus gibt. Eine Blütezeit erlebte die Stadt, als sie unter der Herrschaft der Salzburger Bischöfe stand. Auf der Rückfahrt wurde auch in der steirischen Hauptstadt Graz gehalten.

Neben den Besichtigungen kam die Geselligkeit nicht zu kurz, so bei einer Einkehr auf einem Bauernhof, der neben dem Anbau von Wein, Obst und Oliven auch Gäste bewirtet oder bei einer zünftigen Weinprobe.

