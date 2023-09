Das kleinste Freibad im Landkreis Dillingen ist noch offen

In Lauterbach entscheidet das Wetter über den letzten Öffnungstag. Wertingen und Dillingen schlossen traditionell zum Ferienende. Die Zahlen zum Saisonende.

Endgültig zu Ende geht die Freibadsaison im Landkreis Dillingen. Während das Wertinger Freibad bereits am Sonntag bei freiem Eintritt das letzte Mal für dieses Jahr seine Tore geöffnet hatte, schloss das Dillinger Eichwaldbad zum Ferienende am gestrigen Montagabend. Das kleinste Freibad im Landkreis in Lauterbach ist als einziges im Moment noch geöffnet.

Letzter Tag im Lauterbacher Freibad ist am Mittwoch

Spontan nach dem Wetter wollte sich die Gemeinde Buttenwiesen entscheiden, wie lange das Lauterbacher Bad definitiv offen bleibt. Mit der Klarheit der Wetterprognosen für die diese Woche entschied sich die Verwaltung nun, den kommenden Mittwoch, 13. September, zum letzten Freibadtag dieser Saison zu machen. Am ersten und zweiten Schultag können Kinder somit nochmals im Wasser des gemütlichen Freibads am Waldesrand planschen und schwimmen, die Älteren traditionell morgens ihre Runden drehen. "Wir haben nur eine Solarheizung", erklärt Buttenwiesens Geschäftsführer Achim Frank auf Anfrage unserer Zeitung, "damit gehen wir davon aus, dass die Wassertemperaturen nicht mehr ausreichen, selbst wenn es im Herbst nochmals sonnige Tage geben wird."

Am letzten Sonntag der Saison konnte das Freibad Lauterbach den 20.000 Badegast begrüßen. Die letzten warmen Sommertage lockten eine Vielzahl von Besuchern an, darunter auch Lena Hintermayr aus Emersacker, die regelmäßig in das Lauterbacher Freibad zum Schwimmen kommt. Als sie am frühen Nachmittag dort eintraf, wurde sie an der Kasse überrascht. Johannes Wech von der Wasserwacht, die am Wochenende die Aufsicht übernimmt, überreichte ihr einen Gutschein für eine Jahreskarte und ein Handtuch des Freibades Lauterbach.

Im Freibad Wertingen gab's zum Saisonende freien Eintritt

Das Freibad Wertingen haben in diesem Sommer gut 33.000 Menschen besucht. Traditionell hat das Bad – unabhängig vom Wetter – nach dem letzten Feriensonntag geschlossen. Mit der Schließung beginnt in dem Wertinger Bad die Sanierung der Anlage am Judenberg, in der Einiges in die Jahre gekommen ist. Und auch im Wertinger Kreishallenbad stehen in diesem Winter mehrere Maßnahmen an. Das Bad muss generalüberholt werden, Schwimmer und Schwimmerinnen müssen daher auf andere Hallenbäder, beispielsweise nach Dillingen, ausweichen.

Das Hallenbad in der Kreisstadt wird ab Dienstag, 19. September, für den öffentlichen Badebetrieb aufmachen. Dieser Termin steht fest. "In der zweiten Schulwoche müssen wir das Hallenbad aufmachen", informiert Wolfgang Behringer, Leiter der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen. Davon hänge letztendlich auch die Schließung des Freibads ab, arbeiten sie dort doch mit gleichen Team und denselben Werkzeugen, beispielsweise dem Kassenautomat. "Für den Umzug brauchen wir eine Woche."

Über 80.000 Menschen besuchten das Dillinger Eichwaldbad

Daher schließt das Eichwaldbad meist am letzten Sonntag in den Ferien. Doch entschieden sie dieses Jahr spontan: "Wir hängen den Montag noch an bei diesen tollen Temperaturen", sagt Behringer. Er spricht insgesamt von einer guten Saison mit über 80.000 Besuchern und Besucherinnen, was deutlich über dem Durchschnitt der Vorjahre liege. An das Rekordjahr 2003 mit über 110.000 Badegästen kommt 2023 allerdings nicht ran.