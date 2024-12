Advent in Lauterbach: Vom Nikolaus-Besuch bis zur Krippenfiguren-Suche

Senioren aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen strömten so zahlreich in den Saal des Pfarrhofs in Lauterbach zum Adventsnachmittag, dass sogar noch zusätzliche Tische und Stühle herbeigebracht werden mussten. Pfarrer Klaus Ammich stellte Bilder des Jahres in den Mittelpunkt seiner besinnlichen Gedanken. Er ermutigte die Senioren, auch selbst mit Erinnerungen an schöne Erlebnisse das Jahr ausklingen zu lassen.

Icon Vergrößern Die Kirchenmäuse aus Lauterbach erfreuten die Senioren. Foto: Mathias Kotonski Icon Schließen Schließen Die Kirchenmäuse aus Lauterbach erfreuten die Senioren. Foto: Mathias Kotonski

Mit ihren erfrischend vorgetragenen Adventslieder erfreuten die Kirchenmäuse die Senioren. Von einer Weihnachtsgans handelte die Geschichte, die Dieter Proksch vortrug. Keine von zwei Schwestern brachte es über das Herz, die Gans zu schlachten. Deshalb überlebte diese das Weihnachtsfest um weitere sieben Jahre.

Auf der Suche nach den Krippenfiguren

Dass zwölf Tage vor Weihnachten die Krippenfiguren immer noch nicht aufzufinden sind, sorgte in einem Sketch von Gabriele und Günther Kraus für komische Dialoge. Doch die Idee, die Krippenfiguren notfalls aus der Kirche auszuleihen, wurde bald verworfen. Stattdessen beteten sie zum Heiligen Antonius und das Gebet wurde tatsächlich erhört. Denn der Heilige führte das verzweifelte Paar zur Werkstatt des Ehemanns, wo die Krippenfiguren seit dem letzten Weihnachtsfest in der gesuchten Schachtel lagen, weil einige von ihnen beschädigt waren und renoviert werden mussten.

Der Nikolaus lobt die beiden Pfarrer

Auch der Besuch des Nikolaus durfte nicht fehlen. Dargestellt von Helmut Sauter, wurde er von den Engeln Hanna Hopfner und Veronika Spring begleitet. Die Engel trugen Adventsgedichte vor, die schon vor einigen Jahrhunderten entstanden sind, aber auch heute noch den Menschen zu Herzen gehen. Der Nikolaus lobte die beiden Pfarrer für ihre Leidenschaften für das Theater-Spiel und das Fotografieren, mit denen sie das Leben in der Gemeinde bereichern. Gelobt wurde auch Bürgermeister Hans Kaltner, der sich mit seinem Akkordeon in die diesjährigen Kulturtage einbrachte.

Fleißige Frauen hatten leckere Torten gebacken und zum Schluss gab es noch frischen Leberkäs vom Dorfladen. (Mathias Kotonski)