Das war los beim Juli-Zuchtviehmarkt in Wertingen

Gut besucht war der Juli-Zuchtviehmarkt in der Wertinger Schwabenhalle. Neben zahlreichen Kaufinteressenten waren auch zwei Klassen aus dem Berufsgrundschuljahr aus Neusäß zu Gast. Sie alle erlebten eine lebhafte Versteigerung und konnten sich ein Bild vom aktuellen Stand der Fleckviehzucht machen.

Trotz starkem Bullenangebot fand keiner das Interesse der Besamungsstationen. So heißt es in einer Mitteilung des Vereins Rivergen aus Wertingen und Höchstädt. Dadurch konnten die Käufer für den Deckeinsatz aus dem Vollen schöpfen und sich die Genetik für ihren Bestand sichern. Der ungebrochenen Nachfrage an hornlosen Bullen stand ein umfangreiches Angebot gegenüber. Von den 19 aufgetriebenen Bullen waren 17 natürlich hornlos. Der Durchschnittspreis lag bei 3324 Euro (2900 bis 4100 Euro).

Hornlose Bullen sind weiterhin beliebt

Auch bei den Jungkühen standen zwei natürlich hornlose Tiere an der Spitze. Beide stammen aus der Zucht des Betriebs Böhm aus Oppertshofen und gingen gemeinsam zu den Tageshöchstpreisen an einen Spitzenbetrieb in den Schwarzwald. Im Schnitt konnten die Jungkühe ein Tagesgemelk von 30,5 Kilogramm vorweisen und erzielten 2997 Euro (2400 bis 4100 Euro).

Etwas größer war dieses Mal wieder der Auftrieb bei den weiblichen Zuchtkälbern. Bei einem sehr hohen Durchschnitts-Gewicht von 100 Kilogramm erzielten sie einen Preis von 8,32 Euro pro Kilogramm. Den Spitzenpreis erzielte eine Wiegand-Tochter aus der Zucht von Robert Benz aus Windhausen.

Termine für die kommenden Kälbermärkte und den Großviehmarkt in Wertingen

Bereits in der Vorwoche fand die Versteigerung der männlichen Nutzkälber statt. Bei weiter ungebrochen starker Nachfrage konnte der Preis noch einmal gesteigert werden. So standen am Ende 15,21 Euro bei 93 Kilogramm Durchschnittsgewicht zu Buche.

Die kommenden Kälbermärkte folgen jeweils am Montag, 4. August und 21. August, mit männlichen Zuchtkälbern. Der nächste Großviehmarkt findet am Mittwoch, 3. September, in der Schwabenhalle Wertingen statt. (AZ)