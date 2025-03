Mann streift mit seinem Lkw beim Ausparken ein Auto – das hat Folgen

Mit seinem Lkw führte ein 50-Jähriger am Freitagabend gegen 19.50 Uhr in der Hauptstraße in Wertingen ein Ausparkmanöver durch. Hierbei touchierte er laut Polizeiangaben mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw und verursachte dadurch einen Schaden von geschätzten 5.000 Euro.

Unfallverursacher kann keinen passenden Führerschein vorzeigen

Da der Unfallverursacher vor Ort keinen Führerschein vorzeigen konnte, wurde durch die eingesetzten Beamten eine entsprechende Recherche angestoßen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann lediglich im Besitz der Fahrerlaubnisklasse BE war, für sein Fahrzeug allerdings die Fahrerlaubnis der Klasse C1 notwendig gewesen wäre. Die Polizei ermittelt nun sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Fahrzeughalter wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)