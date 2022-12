Schornsteinfeger überraschen frisch verheiratetes Paar aus Steinheim

Plus Christina und Bernd Fisel haben einen Tag vor Weihnachten in Lutzingen geheiratet. Viel Glück dürften ihnen vier besondere Gäste bringen. Das steckt dahinter.

Wenn das kein Glück bringt: Christina und Bernd Fisel wurden bei ihrer Hochzeit vor wenigen Tagen von besonderen Gästen überrascht. Zur Trauung im Lutzinger Bürgerhaus sind vier echte Schornsteinfeger gekommen und haben dem frisch vermählten Ehepaar die besten Wünsche für die gemeinsame Zukunft überbracht - und ganz viel Glück natürlich. Wie das zustande kam? Dahinter steckt eine Familiengeschichte. Besser gesagt: die Schwestern der Braut.