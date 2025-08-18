Mehrfamilienhaus in Laugna gerät in Brand

In Laugna hat am Montagmittag der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Wirtsgasse gebrannt. Verletzte habe es keine gegeben, sagt Einsatzleiter Markus Gebele von der Feuerwehr Laugna. Bei Ankunft der Einsatzkräfte seien bereits keine Personen mehr im Gebäude gewesen. Das erste Obergeschoss des Mehrparteienhauses habe allerdings in Vollbrand gestanden. Es seien Flammen aus dem Dachfenster und dem Dachspitz gekommen.

Beim Dachstuhlbrand in Laugna gab es keine Verletzten

Nachbar Stephan Gerblinger wurde Zeuge des Vorfalls. Er sagt, der Feuerwehrmelder habe 15 Minuten lang geheult, als plötzlich weißer Rauch aus dem Dach aufgestiegen ist. Jemand habe nach einem Feuerlöscher geschrien – dann seien die Einsatzkräfte angerückt.

Der Dachstuhlbrand sei nach Stufe drei zu kategorisieren, erklärt Gebele. Dementsprechend seien zunächst etwa 75 Einsatzkräfte der Feuerwehren Laugna, Bocksberg, Roggden, Gottmannshofen und Wertingen sowie Polizei und Rettungsdienst zur Wirtsgasse gerufen worden. Grundsätzlich habe es sich um „reine Brandbekämpfung“ gehandelt.

Die Herausforderung bei diesem Dachstuhlbrand sei jedoch gewesen, dass über die Drehleiter die „komplette Dachhaut“ des Mehrfamilienhauses geöffnet werden musste. Dies sei notwendig, damit sich die Wärme im Dachstuhl nicht weiter anstaue. So dringe frische Luft ein und Rauchgase gelangten hinaus. Daher erhielten die fünf Feuerwehren zusätzliche Unterstützung von 16 Kameradinnen und Kameraden aus Höchstädt. Diese hätten zudem eine zweite Drehleiter zur Verfügung gestellt.

Über eine Drehleiter entfernten Einsatzkräfte die Dachziegel des Mehrparteienhauses. Foto: Adrian Gentner

Mit zwei Drehleitern wird die Dachhaut des Mehrfamilienhauses in Laugna entfenrt

Mit den Drehleitern wollten die Feuerwehrleute den Brand von beiden Seiten des Gebäudes vollständig löschen, so Gebele. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte mussten allerdings noch die Glutnester, die sich in der Isolierung des Dachs befanden, beseitigen.

Die Hauseigentümer gehen laut Gebele davon aus, dass der Brand im Technikraum ausbrach, sicher sei die Brandursache aber noch nicht. Aus diesem Grund war am Nachmittag auch die Kriminalpolizei Dillingen vor Ort. Die Kripo ist bei einem Brand immer dann im Einsatz, wenn dessen Hintergründe nicht klar sind und der Schaden besonders hoch sein könnte.