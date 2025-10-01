Icon Menü
Metzgerei Schmid mit neuem Geschäftsführer: Erfolgreiche Sanierung und Zukunftspläne

Buttenwiesen-Wortelstetten

Neustart nach Insolvenz: Metzgerei Schmid aus Wortelstetten setzt auf jüngere Führung und neue Ideen

Werner Schmid jun. übernimmt die Leitung des Unternehmens und macht sich Gedanken über den Festzeltbetrieb. Das Insolvenzverfahren ist abgeschlossen.
Von Elli Höchstätter
    • |
    • |
    • |
    Künftig führt Werner Schmid jun. das Familienunternehmen in der vierten Generation weiter.
    Künftig führt Werner Schmid jun. das Familienunternehmen in der vierten Generation weiter. Foto: Metzgerei Schmid

    Die Sanierung der Metzgerei Schmid GmbH ist erfolgreich abgeschlossen. Das erklären die Verantwortlichen des Betriebs aus dem Buttenwiesener Gemeindeteil Wortelstetten in einer Pressemitteilung. Nachdem die Gläubiger in großer Mehrheit dem erarbeiteten Sanierungskonzept zugestimmt hätten, habe nun auch das Amtsgericht Nördlingen das Insolvenzverfahren aufgehoben. Das Unternehmen war Ende 2024 in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Im Januar war deshalb ein Insolvenzverfahren eröffnet worden.

