Neustart nach Insolvenz: Metzgerei Schmid aus Wortelstetten setzt auf jüngere Führung und neue Ideen

Die Sanierung der Metzgerei Schmid GmbH ist erfolgreich abgeschlossen. Das erklären die Verantwortlichen des Betriebs aus dem Buttenwiesener Gemeindeteil Wortelstetten in einer Pressemitteilung. Nachdem die Gläubiger in großer Mehrheit dem erarbeiteten Sanierungskonzept zugestimmt hätten, habe nun auch das Amtsgericht Nördlingen das Insolvenzverfahren aufgehoben. Das Unternehmen war Ende 2024 in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Im Januar war deshalb ein Insolvenzverfahren eröffnet worden.
Buttenwiesen-Wortelstetten
