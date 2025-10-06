Buttenwiesen-Wortelstetten Neustart nach Insolvenz: Metzgerei Schmid aus Wortelstetten setzt auf jüngere Führung und neue Ideen

Werner Schmid jun. übernimmt die Leitung des Unternehmens und macht sich Gedanken über den Festzeltbetrieb. Das Insolvenzverfahren ist abgeschlossen.