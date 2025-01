Kommunionkind stellt sich vor

In Modelshausen tritt heuer ein Kommunionkind zum ersten Mal an den Tisch des Herrn: Emma Kantz. Obwohl sie das einzige Kommunionkind ist, wollte sie es sich nicht nehmen lassen, sich in ihrer Heimatpfarrei vorzustellen.

Souverän gab sie vor den Gläubigen bekannt, wer sie ist, warum sie sich besonders auf ihre Erstkommunion freut und trug im Anschluss an die Predigt besondere und persönliche Fürbitten vor, die Dekan Jürgen Brummer für alle Vorstellungsgottesdienste in der Pfarreiengemeinschaft erarbeitet hatte.

So begleitet er auch alle Kommunionkinder in der Vorbereitungszeit auf diesen einzigartigen Tag. Pfarrer Alois Roßmanith zelebrierte den Gottesdienst mit Charisma und feinem Humor und begeisterte die Besucher mit einer gelungenen Mischung aus traditionellen und modernen Gotteslobliedern.