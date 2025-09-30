Neue Ministrantin für die Pfarrei Modelshausen

In der Pfarrei St. Peter & Paul in Modelshausen nahmen drei Ministranten Abschied: Josef Meitinger, Lukas Holand und Leon Hörmann. Pater Tomasz überreichte ihnen eine Urkunde. Gleichzeitig wurde das diesjährige Erstkommunionkind Emma Kantz feierlich in die Schar der Messdiener aufgenommen. Zusätzlich zum Ministrantenkreuz bekam sie auch das T-Shirt der „Minis der PG Bliensbach“, welches bei gemeinsamen Ausflügen, Ministranten-Fußballturnieren oder den Rom-Wallfahrten ein optisches Symbol der Zusammengehörigkeit zeigt.

Kyrie und Fürbitten, die mit bewegenden Worten den scheidenden und der neuen Messdiener galten, wurden von den Ministrantinnen und Ministranten vorgetragen. Musikalisch umrahmt wurde dieser feierliche Gottesdienst mit modernen und rhythmischen Liedern aus dem Gotteslob, die Pater Tomasz passend dem Anlass entsprechend ausgewählt hatte. Zur großen Freude der Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren suchen sowohl Pater Tomasz als auch Pfarrer Alois Roßmanith immer auch neues Liedgut aus, perfekt intoniert durch die Organola (Orgelselbstspieleinrichtung), was die Anwesenden mit begeistertem Mitsingen honorieren.

