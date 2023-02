Mit Pauken und Trompeten helfen die Alm Gugga der leukämiekranken Ida

Die Alm Gugga sind treue Unterstützer der DKMS-Typisierungsaufrufe. Und nun helfen die Musikerinnen und Musikern auch der Dreijährigen Ida aus Mörslingen.

Das Schicksal der kleinen Ida aus Mörslingen bewegt die Menschen in der Region. Die Dreijährige hat Blutkrebs. Sie ist an akuter myeloischer Leukämie (AML) erkrankt. Eine besonders aggressive Variante von Blutkrebs. Leukämiezellen vermehren sich dabei schnell und ungebremst im Knochenmark und damit auch im Blut. Die kleine Ida braucht deshalb dringend Hilfe.

Fragen und Antworten zu Stammzellenspenden 1 / 5 Zurück Vorwärts Wer kann Stammzellenspender werden? Grundsätzlich jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren, der noch nicht bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) oder in einer anderen Datei registriert ist.

Wie wird man Stammzellenspender? Indem man sich registrieren lässt. Online kann man sich ein Registrierungs-Set anfordern, das per Post geschickt wird. In diesem Set sind Wattestäbchen, mit denen man von der Innenseite der Wange einen Abstrich macht. Die Wattestäbchen werden mit den unterschriebenen Unterlagen zurückgeschickt. Weitere Informationen finden sich auf der Website der DKMS.

Wie geht es dann weiter? Im Labor werden Gewebemerkmale untersucht und anschließend erfolgt die Aufnahme in die Datei, die bei der weltweiten Suche nach geeigneten Stammzellenspendern hilft. Der Registrierte erhält eine DKMS-Spendercard. Die Organisation meldet sich im Falle des Falles.

Wie viele Spender hat die DKMS aktuell in ihrer Datei? Weltweit sind es über elf Millionen in sieben Ländern. In Deutschland allein beträgt die Zahl potenzieller Lebensretter knapp 7,4 Millionen.



Seit 11. Januar ist das tapfere Mädchen in der Kinderklinik in Ulm, bekommt seither eine starke Chemotherapie. Damit soll Idas komplettes Immunsystem zerstört werden. Dann braucht sie ein neues. Sprich, eine Stammzellentransplantation. Das eigene Immunsystem kann sich nicht genug gegen die Mutationen ihrer Leukämie-Erkrankung wehren. Nur mit einer Stammzellenspende gibt es gute Chancen, dass der Krebs dauerhaft besiegt werden kann. Deshalb findet am kommenden Samstag, 11. Februar, von 13 bis 17 Uhr in der Nordschwabenhalle, Prinz-Eugen-Straße 15 in Höchstädt, eine große DKMS-Typisierungsaktion statt. Alle im Alter zwischen 17 und 55 Jahren können sich typisieren lassen, unabhängig davon, ob er oder sie die Aufnahme bei der DKMS finanziell unterstützen kann oder nicht. Die finanzielle Hilfe ist ohne Altersgrenze möglich. Für jede Typisierung fallen bei der DKMS Unkosten in Höhe von 40 Euro an, teilen die Verantwortlichen mit.

Weltweite Suche nach einem Stammzellen-Spender hat bereits begonnen

Schon viele Jahre sind auch die Musikerinnen und Musiker von Alm Gugga aus Mönchsdeggingen aus dem Landkreis Donau-Ries treue Unterstützer der DKMS. Und so will die Gruppe auch der kleinen Ida und ihrer Familie aus Mörslingen helfen. 1800 Euro hat Alm Gugga gesammelt und gespendet. Spontan wurde aus dem Kirchenkonzert in der Georgskirche in Mönchsdeggingen, das am vergangenen Wochenende stattfand, ein Spendenkonzert für die Typisierungsaktion für Ida. Das Motto: "Kleine Hilfe – große Wirkung!". „Die Hilfsbereitschaft war großartig!“, sagt Alm-Gugga-Vorsitzender Tobias Rapp in der Pressemitteilung und ergänzt: „In den Spendenkörbchen landeten 1050 Euro. Durch weitere Spenden ist die Spendensumme bereits auf 1800 Euro angewachsen.“ Und dieser Betrag soll bis zur Typisierungsaktion am Samstag, 11. Februar, in Höchstädt noch höher werden.

Da hofft auch Peter Kordik. Er organisiert unter anderem die Aktion in der Nordschwabenhalle. Er appelliert: "Helfen auch Sie! Lasst Spendenkörbchen für die kleine Prinzessin bei euren Faschingsveranstaltungen oder Versammlungen rumgehen oder startet Benefizveranstaltungen. Hier ist die Hilfe ohne Altersgrenze möglich." Die weltweite Suche nach dem genetischen Zwilling von Ida hat bereits begonnen. (mit AZ)

Typisierungsaktion am Samstag in der Nordschwabenhalle in Höchstädt

Wichtige Informationen: Die Typisierungsaktion findet am Samstag, 11. Februar, von 13 bis 17 Uhr in der Nordschwabenhalle in Höchstädt statt. Gesucht sind potenzielle Spenderinnen und Spender im Alter zwischen 17 und 55 Jahren. Das DKMS-Spendenkonto lautet: IBAN: DE98 7004 0060 8987 0004 58, Verwendungszweck: IDF001, Ida. Bitte bei der Überweisung die Anschrift angeben. Bis 300 Euro gilt die Überweisung als Spendenquittung mit dem vereinfachten Spendennachweis der DKMS. Dieser ist abrufbar unter https://www.dkms.de/de/vereinfachter-spendennachweis.