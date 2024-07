Montessori-Schulen in Wertingen feiern gleich drei verschiedene Abschlüsse

Wie jedes Jahr wird an den Montessori-Schulen in Wertingen nicht nur ein Abschluss gefeiert, sondern gleich drei verschiedene: Der qualifizierende Mittelschulabschluss nach der neunten Klasse, der mittlere Schulabschluss nach der zehnten Klasse und das Fachabitur nach der zwölften Jahrgangsstufe.

Montessori-Schüler in Wertingen feiern Dreifach-Abschluss

Bereits Anfang Juli verließen die Schülerinnen und Schüler der Montessori-Fachoberschule (FOS) aus den drei Fachrichtungen Gestaltung, Sozialwesen und Wirtschaft/Verwaltung mit dem an der staatlichen FOS in Donauwörth abgelegten Fachabitur strahlend die Schule. In der Montessori-FOS schlossen sowohl Schülerinnen und Schüler, die zuvor an der Montessori-Schule waren, als auch die, die in der elften Klasse aus Realschulen und Gymnasien kamen, ihre Schulzeit mit dem Fachabitur ab. „Es ging hier um unser Lernen“ – so resümierte ein erfolgreicher Schüler der zwölften Klasse, der froh darüber war, dass es in den zwei Jahren an der Montessori-FOS keine Schulaufgaben gab, sondern der Lernweg weitaus freier und selbstbestimmter verlief. Zum ersten Mal seit der Pandemie waren in dieser Klasse in der fachpraktischen Ausbildung wieder Schülerinnen und Schüler im Ausland gewesen, diesmal sogar mit einem Erasmus-Stipendium.

Schüler und Schülerinnen aus Wertingen waren im Ausland

Alle 25 Zehntklässlerinnen und Zehntklässler feierten ihren bravourös gemeisterten Mittleren Schulabschluss zusammen mit den 32 Neuntklässlern, die zu 98 Prozent mit dem Qualifizierenden Mittelschulabschluss die Schule verlassen beziehungsweise sich den nächsthöheren Abschluss vorgenommen haben.

Absolventinnen und Absolventen verabschiedeten sich von den Lehrkräften

Die Absolventinnen und Absolventen verabschiedeten sich besonders herzlich bei ihren Lehrkräften. Die Schulleiterin, Beate Lahner-Ptach, gab ihnen mit auf den Weg, dass sie sich immer an die vermittelten Werte erinnern sollten, die schon Maria Montessori ihrer Pädagogik zugrunde gelegt hatte: „Friedfertigkeit, Selbstbestimmung und Verantwortung für die Gemeinschaft.“ Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage: www.montessori-schule-wertingen.de oder www.montessori-fos.de (AZ)