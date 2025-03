Wertinger Gesundheitspraxis öffnet wieder nach Hochwasser

Die Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Ein altes Sprichwort heißt „Wer nicht Zeit für seine Gesundheit hat, wird Zeit für seine Krankheit brauchen“. Davon ist auch die 41-jährige Manuela Spengler aus Rieblingen überzeugt. Sie will jungen wie auch älteren Menschen mit gesundheitlichen Problemen präventiv helfen. So freut sie sich, ihre Kunden und Kundinnen nach den Wertinger Hochwasserschäden in den frisch renovierten Räumen „Liebe zur Gesundheit“ ab April wieder begrüßen zu dürfen.

