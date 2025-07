Ausstellung in Wertingen: Nachhaltig essen mit Genuss

Sich nachhaltig und dennoch genussvoll ernähren – wie geht das? Antworten auf diese Frage gibt es bei den bayerischen Ernährungstagen. In der Kreisbücherei in Wertingen besprachen Vertreter der Landwirtschaft und Direktvermarkter, des Handels, der Politik und von Vereinen und Behörden, wo der Landkreis Dillingen beim Thema „nachhaltige Ernährung“ bereits vorangekommen ist und woran noch gearbeitet werden muss.

„Das Fundament der nachhaltigen Ernährung ist eine ausreichende Lebensmittelproduktion in unserer Region, die uns nebenbei auch unabhängiger vom Ausland macht“, betonte Reinhard Bader, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen, zur Eröffnung der Ernährungstage in Wertingen. Er führte mehrere Aspekte der Nachhaltigkeit an: Herkunft und Preis der Lebensmittel, Fairtrade, konventionelle oder biologische Produktion. Aber auch die Tierhaltung gehöre zur Nachhaltigkeit, ohne sie könnten viele Flächen nicht verwertet werden. Als Baustein einer nachhaltigen Ernährung mit Lebensmitteln aus der Region nannte der AELF-Chef den Gemüseanbau rund um Gundelfingen.

Konzept vermittelt sechs Leitsätze zur nachhaltigen Ernährung

Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier verwies auf das breite Angebot von nachhaltigen Lebensmitteln in der Stadt, sei es im Bioladen, bei Direktvermarktern und Foodsharern, im Eine-Welt-Laden oder auf dem Wochenmarkt. Grundnahrungsmittel, die in der Region angebaut werden können, sollten hier auch tatsächlich angebaut werden, befand Kreisbäuerin Annett Jung und überreichte der Kreisbücherei mehrere Exemplare des Kochbuchs „Kitchen Kids“.

Verena Mengele vom AELF stellte die bayerische Ernährungsstrategie und die entsprechenden Angebote der Landwirtschaftsbehörde vor. Die Strategie zielt darauf ab, der Bevölkerung eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu ermöglichen, sagte die Hauswirtschaftsrätin. Dabei sollten der Genuss und die Regionalität nicht zu kurz kommen. Das Konzept baut auf sechs Leitsätzen zu den Themen „gesund, Klima, wertvoll, regional, Zukunft und Genuss“ auf. Unter nachhaltiger Ernährung versteht Mengele eine pflanzenbetonte Mischkost, das Vermeiden des Wegwerfens von Lebensmitteln sowie kurze Transportwege bei Erzeugung und Verkauf.

Icon Vergrößern In der Kreisbücherei in Wertingen trafen sich die Akteure der bayerischen Ernährungstage zur Eröffnung der Ausstellung „In sieben Schritten zu nachhaltiger Ernährung“. Foto: Michael Ammich, Lanwirtschaftsamt Icon Schließen Schließen In der Kreisbücherei in Wertingen trafen sich die Akteure der bayerischen Ernährungstage zur Eröffnung der Ausstellung „In sieben Schritten zu nachhaltiger Ernährung“. Foto: Michael Ammich, Lanwirtschaftsamt

„Wir sollten uns nicht vom Wandel der Ernährungsgewohnheiten mitreißen lassen, sondern den Wandel selbst gestalten“, riet Mengele. „Wer sich bei seiner Ernährung bewusst entscheidet, macht schon eine ganze Menge richtig.“ Die Leiterin des Bereichs Landwirtschaft am AELF, Brigitte Steinle, beschloss den Auftakt zu den Ernährungstagen mit einem Hinweis auf die Ausstellung „In sieben Schritten zu nachhaltiger Ernährung“, die noch bis Freitag, 25. Juli, in der Kreisbücherei in Wertingen besichtigt werden kann. (AZ)