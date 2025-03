Neue Wohnungen in Wertingen: Aus eins mach zwölf

Es ist ein Projekt im Sinne der Nachverdichtung, das ein Investor aus dem Landkreis Dillingen in der Wertinger Mozartstraße anstrebt: Er möchte ein bestehendes Einfamilienhaus energetisch und baulich sanieren, um- und anbauen und darin zwischen neun und zwölf Wohneinheiten schaffen. Eine entsprechende Bauvoranfrage lag nun dem Bau- und Umweltausschuss in Wertingen vor. Am Mittwochabend behandelte das Gremium diese.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anton Fink Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis