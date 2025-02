Für die neue Augusta-Gasleitung liegen die Rohre bereit

Direkt an der Straße zwischen Geratshofen und Laugna stapeln sich rund 200 Rohre. Jedes Einzelne ist zwischen 17 und 18 Meter lang und wiegt etwa vier Tonnen. Aneinander gereiht und miteinander verschweißt werden sie Ende des Jahres eine 40,5 Kilometer lange Leitung zwischen Prettelshofen und Kötz (Landkreis Günzburg) bilden. „Augusta“, so der Name der Trasse. Diese soll vorerst für den Transport von Erdgas und langfristig von Wasserstoff genutzt werden. Nun haben die Vorarbeiten für das Mega-Projekt begonnen.

