Neue Ausstellung in der Städtischen Galerie

Pirmin Lang und Ulrich Brauchle präsentiere ihre Werke. Die Vernissage findet am Sonntag statt.

Die beiden Künstler Pirmin Lang (Stuttgart) und Ulrich Brauchle (Ellwangen) zeigen in der Städtischen Galerie in Wertingen neue Bilder. Die Vernissage findet am Sonntag, 12. November, um 11.15 Uhr im Festsaal des Wertinger Rathauses (Schloss) statt. Hierzu und zum Besuch der Ausstellung, die bis zum 17. Dezember läuft, können alle Interessierten kommen.

Die Ausstellung findet der Städtischen Galerie in Wertingen statt

Pirmin Lang präsentiert vornehmlich Malerei und Ulrich Brauchle Grafik in Form von Bleistiftzeichnungen und Radierungen. Beide Künstler sind in Ellwangen geboren und so entsteht ein Dialog, der gemeinsame Wurzeln aufzeigt, aber den jeweils eigenen Weg der Künstler vorstellt. Gemeinsam ist die Beschäftigung mit Figur und Landschaft, mit dem Fantastischen und dem Konkreten, mit dem Innen und Außen. Abstraktion und Gegenständlichkeit begegnen sich hier selbstverständlich. Bildräume öffnen sich und zeigen bei beiden Künstlern eine rätselhafte Welt, die gleichzeitig Fragen stellt und Antworten gibt: Form, Inhalt, Rhythmus, Klang, Ereignis, Spiel, Komposition, Aufregung… - Tamtam.

Anlässlich der Wertinger Nacht gibt es einen Sonderöffnungstermin

Die Ausstellung kann zu folgenden Zeiten besichtigt werden: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und außerdem montags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags von 14 bis 17 Uhr. Zudem gibt es einen Sonderöffnungstermin anlässlich der Wertinger Nacht am 17. November von 19 bis 22 Uhr. (AZ)