Neue Festhalle in Laugna ist eine Gemeinschaftsleistung

Es ist eine bekannte und beliebte Veranstaltung in der Region: Das Wiesenfest in Laugna. Traditionell wird es jedes Jahr am letzten Juliwochenende gefeiert. In diesem Jahr gab es dabei eine Premiere. Erstmals konnten die Gäste dabei in der neuen Festhalle sitzen. Dass dies möglich war, ist eine besondere Gemeinschaftsleistung vieler Frauen und Männer aus Laugna, der Gemeinde und den Betrieben, die als Sponsoren mithalfen.

