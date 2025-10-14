Kicker und Tischtennisplatten werden in der Gemeinde Buttenwiesen aufgestellt

Um das Streiten ging es unter anderem bei der Jungbürgerversammlung der Gemeinde Buttenwiesen, die Jugendreferent Daniel Uhl im Zehentstadel in Pfaffenhofen eröffnete. Rund 20 Jugendliche waren gekommen, um zu diskutieren und mitzubestimmen. Doch bevor es um neue Spielgeräte und Freizeitangebote ging, wurde erst einmal das Streiten gelernt.

Dafür gab es einen Workshop mit Marc Hettich vom Projekt Streitförderer. „Das A und O ist das gegenseitige Zuhören – also nicht nur ausreden lassen, sondern sich in die Sicht des Gegenübers hineinversetzen“, erklärte Hettich. Wer das nicht tue, lande schnell in einem feindseligen Streit, bei dem kein Kompromiss mehr möglich sei. Zum Abschluss des Workshops wurden kleine Streitgespräche in Zweierteams geübt.

Jugendliche entscheiden über Standorte für die Kicker

Mit dieser Vorbereitung ging es im zweiten Teil um ein Thema, das viele Jugendliche in der Gemeinde bewegt: die neuen Spiel- und Freizeitmodule aus dem sogenannten ZAM-Baukasten. Das ZAM-Projekt (zusammen.aktiv.mitgestalten) ist ein LEADER-Projekt des Landkreises Dillingen, getragen von Donautal-Aktiv e.V., dem Kreisjugendring Dillingen und der Kommunalen Jugendarbeit. Ziel ist es, Jugendliche aktiv in die Entwicklung ihrer Heimatgemeinden einzubinden.

Bereits im Winter 2024/25 hatten Jugendliche im ganzen Landkreis ihre Wunschmodule gewählt. In Buttenwiesen war die Beteiligung groß. Dank einer großzügigen Spende der Raiffeisenbank Unteres Zusamtal können mehrere Maßnahmen finanziert werden. Am Ende einigte man sich auf sechs Maßnahmen: zwei Outdoortischkicker, zwei Outdoortischtennisplatten, einen Kochkurs und einen Social-Media-Workshop.

Letztgenannter behandelt die App Canva, welche für Bildbearbeitung, Präsentationen und Einladungsgestaltung genutzt werden kann und somit das nötige Rüstzeug für Schule, Ausbildung aber auch die nächste Ehrenamtsgeneration unterstützt.

Oberthürheim und Frauenstetten bekommen je eine Tischtennisplatte

Die große Frage des Nachmittags lautete: Wo sollen die Spielgeräte aufgestellt werden? Jugendreferent Uhl stellte zunächst mögliche Standorte in allen sieben Ortsteilen anhand von Bildern vor. Danach wurde das Abstimmungsverfahren erklärt – einfach, transparent und für alle gleich. Im Zehentstadel hingen Schilder mit den Namen der Ortsteile. Die Jugendlichen verteilten sich dorthin, wo ihrer Meinung nach ein Sportgerät sinnvoll wäre. Dabei zeigte sich große Fairness: Viele setzten sich nicht nur für ihren eigenen Ortsteil ein, sondern gönnten auch anderen Ortschaften eine Ausstattung. Wer besonders überzeugt war, durfte seine Idee bewerben und andere Jugendliche für sich gewinnen. Schließlich wurde abgestimmt, welches Gerät in welchen Ort kommen soll. Das Ergebnis: Buttenwiesen und Lauterbach erhalten je einen Outdoorkicker, Oberthürheim und Frauenstetten bekommen je eine Tischtennisplatte. Anschließend wurde über die genauen Standorte in den jeweiligen Orten diskutiert – erneut sachlich, engagiert und auf Augenhöhe.

Auch bei den beiden Workshop-Angeboten stand die Beteiligung im Mittelpunkt. Der Kochkurs wird künftig in der Küche der Riedblickhalle stattfinden, da dort die besten Voraussetzungen bestehen. Der Social-Media-Workshop soll im Kaisersaal des Rathauses abgehalten werden. Einigkeit herrschte bei der Terminwahl. Man entschied sich für die Wochenenden außerhalb der Ferienzeit. Die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen soll bis spätestens 31. Dezember 2027 erfolgen.

In Hinterried sind viele Autofahrer zu schnell unterwegs

Im anschließenden Austausch mit Bürgermeister Hans Kaltner konnten die Jugendlichen ihre Anliegen direkt vorbringen. So wurde etwa auf die häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen in Hinterried hingewiesen. „Vielleicht hilft ein 30er-Schild, damit die Autofahrer wenigstens nur 50 fahren“, meinte ein Jugendlicher. Der Bürgermeister verwies darauf, dass Schilder allein wenig bewirken, wenn kein Umdenken erfolgt. Jugendreferent Uhl ergänzte: „Eine kommunale Verkehrsüberwachung wäre eine Möglichkeit – die Bußgelder könnten zur Finanzierung der Kontrollen beitragen.“ In der Vergangenheit sei ein solcher Vorschlag allerdings an einer fehlenden Mehrheit im Gemeinderat gescheitert.

Auch ein Volleyballfeld bei den Eislaufplätzen an der Zusam wurde vorgeschlagen. Dieser Wunsch soll nun geprüft werden – insbesondere im Hinblick auf die Hochwasserschutzvorgaben. Ganz ausschließen wollte die Gemeinde das Projekt nicht.

Zum Abschluss der Versammlung gab es – ganz traditionell – Pizza für alle. In lockerer Atmosphäre nutzten viele Jugendliche die Gelegenheit, noch einmal ins Gespräch zu kommen. „Es war schön zu sehen, wie respektvoll und interessiert die jungen Menschen miteinander umgehen“, sagte Daniel Uhl am Ende. (AZ)