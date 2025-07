135 Anmeldungen nach Start der neuen Kreisbücherei

Früher haben die Kundinnen und Kunden Drogerie-Einkäufe aus dem Gebäude an der Hauptstraße mitten in Wertingen getragen – heute sind es Bücher, Zeitschriften und Hörspiele. Denn vor rund zwei Wochen ist darin die Kreisbücherei eingezogen. Jana Besold, die neue Leiterin, kann Ende dieser Woche bereits von über 135 Neuanmeldungen berichten. Seit der Eröffnung haben (Stand Donnerstag) 2215 Menschen die neue Bibliothek besucht.

Die Zahl der neu registrierten Personen lässt den Kundenstamm der Kreisbücherei, der zuvor rund 1300 aktive Nutzerinnen und Nutzer pro Jahr umfasste, anwachsen. Vor allem komme die dazugewonnene Kundschaft aus Wertingen selbst. Zuvor befand sich die Bibliothek eher versteckt und auf beengten Räumen am Landrat-Anton-Rauch-Platz. Jetzt, am neuen Standort direkt am Marktplatz, gebe es mehr „Laufkundschaft“, wie es Besold einschätzt: Wer in der Stadtmitte beim Einkaufen ist, schaut womöglich auch in der neuen Kreisbücherei vorbei. Obendrein gewähren die großen Fenster Vorbeilaufenden einen Einblick, was drinnen geboten ist.

Der Kundenstamm der Kreisbücherei in Wertingen wächst

„Das Interesse ist da“, sagt die Bibliothekarin. Als neue Leiterin war sie bereits mit im Bücherbus unterwegs, der weiterhin besteht. Wenn sie deshalb in der Hauptstraße nicht vor Ort war, haben ihr ihre Kolleginnen berichtet, dass in der Bücherei „sehr viel Betrieb war“. Obendrein vermutet Besold, dass einige Interessierte wohl erst noch kommen werden, „weil sie den großen Run abwarten“ wollen, den es zu Beginn gebe.

Am Eröffnungstag hat die Büchereileiterin Vorträge über die Angebote der neuen Kreisbücherei gehalten. Besold vermutet, dass die sogenannte „Onleihe“ so an Bekanntheit dazugewonnen hat. Wer in der Bücherei angemeldet ist, kann nicht nur vor Ort verschiedene Medien ausleihen, sondern auch online E-Books, E-Paper und Hörbücher nutzen. Aufrufbar ist die „digitale Bibliothek“ über eine Webseite oder eine App, wenn die Userinnen und User ein Smartphone oder ein Tablet nutzen. Anmelden können sich Registrierte der Kreisbücherei mithilfe der Nummer auf dem Büchereiausweis.

Online-Katalog und Onleihe gehören zum Angebot der Bibliothek

Mit dem Umzug verbessert habe sich daneben der sogenannte „Online-Katalog“, der Besold zufolge nicht mit der Onleihe zu verwechseln sei. In dem Katalog können Nutzende über das Internet nachschauen, welche Bücher und Medien derzeit in der Bücherei verfügbar und welche verliehen sind. Obendrein können sie eigene Ausleihen verlängern oder Bücher reservieren. Diese werden dann, so erklärt es die Bibliotheksleiterin, für den jeweiligen Kunden zurückgelegt, sobald sie von einer vorherigen Ausleihe zurück sind. Außerdem können Tipps eingesehen werden, die sich am Interesse der Nutzenden anlehnen. Ein ähnliches Angebot habe es früher bereits mit dem sogenannten „Findus“ gegeben, doch die Optik habe sich verändert und es gebe neue Funktionen.

Daneben freut sich Besold über Kooperationen, die am neuen Standort besser möglich seien. So seien etwa schon das Jugendhaus und der Kindergarten „Sonnenschein“ zu Besuch gewesen. In Zukunft möchte das Bibliotheksteam weitere Angebote machen, wie zum Beispiel einen Führerschein für die Bücherei. „Da sind wir gerade am Schauen“, so die Leiterin. Sie freut sich darüber, dass viele Gäste gleich beim Hereinkommen sagen: „Schön habt ihr's hier! Ganz anders als vorher.“ Sie habe noch niemanden erlebt, der gesagt habe: „Da hättet ihr auch am alten Standort bleiben können.“